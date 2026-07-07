Sucesos
Medios aéreos y terrestres combaten un incendio forestal en Los Visos, en Barbate
El humo del incendio forestal en Barbate podría afectar a la carretera A-314 y al polígono industrial, recomendando precaución a los conductores.
Efectivos del Plan Infoca trabajan en la extinción de un incendio forestal declarado en la zona de Los Visos, en Barbate (Cádiz), entre el polígono industrial y el Parque de la Breña, donde ya se han movilizado medios aéreos y terrestres.
Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta oficial de X actualmente trabajan en la zona 50 efectivos terrestres, dos vehículos autobombas, dos helicópteros semipesados, uno pesado y otro de mando, además de cuatro aviones anfibios ligeros y uno de coordinación.
Además, desde la cuenta del Plan Infoca se ha advertido que el humo puede afectar a la carretera A-314 y a la zona trasera del polígono industrial de Barbate y recomienda a las personas el alejamiento preventivo y extremar la precaución al circular por ese tramo.
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