Medios aéreos y terrestres combaten un incendio forestal en Los Visos, en Barbate

Efectivos del Plan Infoca trabajan en la extinción de un incendio forestal declarado en la zona de Los Visos, en Barbate (Cádiz), entre el polígono industrial y el Parque de la Breña, donde ya se han movilizado medios aéreos y terrestres.

Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta oficial de X actualmente trabajan en la zona 50 efectivos terrestres, dos vehículos autobombas, dos helicópteros semipesados, uno pesado y otro de mando, además de cuatro aviones anfibios ligeros y uno de coordinación.

Además, desde la cuenta del Plan Infoca se ha advertido que el humo puede afectar a la carretera A-314 y a la zona trasera del polígono industrial de Barbate y recomienda a las personas el alejamiento preventivo y extremar la precaución al circular por ese tramo.