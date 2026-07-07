Las ocho provincias andaluzas, en alerta dos días por calor según Aemet, pero ya se anuncia el fin del fenómeno este día

La ola de calor que está abrasando a toda España y Andalucía tiene ya fijado su último día, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Pero antes, la agencia ha activado avisos naranjas y amarillos por altas temperaturas en las ocho provincias andaluzas durante martes y miércoles, y fija el jueves como último día de la ola de calor.

Durante las dos jornadas, los avisos naranja por calor se concentrarán en zonas de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla, con máximas que podrán alcanzar los 43 grados en la Campiña cordobesa y en Morena y Condado, en Jaén. El aviso amarillo se extenderá también por áreas de Almería, Málaga y el resto de provincias, con temperaturas previstas entre los 37 y los 39 grados, según las zonas.

Así serán los avisos por calor al detalle

Los avisos por altas temperaturas en Andalucía se repetirán durante martes y miércoles, con la misma franja horaria general entre las 13.00 y las 21.00 horas, según la previsión de Aemet. En Almería, la agencia activa aviso amarillo en el Valle del Almanzora y Los Vélez, con máximas de 38 grados. En Cádiz, la situación será más intensa en la Campiña gaditana, donde habrá aviso naranja por 40 grados, mientras que Grazalema estará en amarillo por 38 grados y el litoral gaditano, también en amarillo, por 37 grados.

También durante martes y miércoles, en Córdoba, el aviso naranja afectará a Sierra y Pedroches, con 40 grados, y a la Campiña cordobesa, donde se esperan hasta 43 grados; la Subbética cordobesa estará en aviso amarillo por 39 grados, aunque localmente podrían alcanzarse los 40 grados. En Granada, habrá aviso naranja en la Cuenca del Genil por 40 grados y amarillo en Guadix y Baza por 38 grados. En Huelva, Aemet mantiene el aviso naranja en Aracena, con 41 grados, y en Andévalo y Condado, con 40 grados, mientras que el litoral onubense estará en amarillo por 38 grados, con posibilidad de superar los 39 grados en el entorno de Almonte.

Noticias relacionadas

En Jaén, tanto el martes como el miércoles, se esperan algunos de los valores más altos de Andalucía, con aviso naranja en Morena y Condado por 43 grados, en Cazorla y Segura por 41 grados y en el Valle del Guadalquivir de Jaén por 42 grados; la zona de Capital y Montes de Jaén queda en amarillo por 38 grados. En Málaga, el aviso amarillo se limita a Antequera, con máximas de 38 grados. En Sevilla, la Campiña sevillana estará en aviso naranja por 42 grados, mientras que la Sierra Norte tendrá aviso amarillo por 39 grados, con posibilidad de alcanzar localmente los 40, y la Sierra Sur también estará en amarillo por 38 grados.