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Retrasos en los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía por una incidencia en la señalización en Castilla y la Mancha

Adif informa de la incidencia en la señalización y Renfe establece un plan de transporte alternativo por carretera para los viajeros afectados

Archivo - Imagen de recurso de un tren AVE.

Archivo - Imagen de recurso de un tren AVE. / RENFE - Archivo

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Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía están sufriendo retrasos este martes debido a una incidencia en la señalización detectada entre los municipios de Urda y Malagón, en la comunidad autónoma de Castilla y la Mancha.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado en su cuenta de X que su personal está trabajando para "solucionar esta incidencia a la mayor brevedad posible".

En la red ferroviaria andaluza se han producido este martes otras incidencias. Así, la circulación de trenes entre Llerena (Badajoz) y Guadalcanal (Sevilla) se encuentra interrumpida por una incidencia en la infraestructura.

Incidencias ferroviarias en Andalucía

Según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en un mensaje publicado a las 09:30 horas en sus redes sociales, afecta a los trenes que circulan en el tramo Zafra-Sevilla y están trabajando para solucionar la incidencia a la mayor brevedad posible.

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No obstante, Renfe ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para los trenes de Media Distancia afectados y garantizar la movilidad de los viajeros.

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