Retrasos en los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía por una incidencia en la señalización en Castilla y la Mancha
Adif informa de la incidencia en la señalización y Renfe establece un plan de transporte alternativo por carretera para los viajeros afectados
Los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía están sufriendo retrasos este martes debido a una incidencia en la señalización detectada entre los municipios de Urda y Malagón, en la comunidad autónoma de Castilla y la Mancha.
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado en su cuenta de X que su personal está trabajando para "solucionar esta incidencia a la mayor brevedad posible".
En la red ferroviaria andaluza se han producido este martes otras incidencias. Así, la circulación de trenes entre Llerena (Badajoz) y Guadalcanal (Sevilla) se encuentra interrumpida por una incidencia en la infraestructura.
Incidencias ferroviarias en Andalucía
Según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en un mensaje publicado a las 09:30 horas en sus redes sociales, afecta a los trenes que circulan en el tramo Zafra-Sevilla y están trabajando para solucionar la incidencia a la mayor brevedad posible.
No obstante, Renfe ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para los trenes de Media Distancia afectados y garantizar la movilidad de los viajeros.
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