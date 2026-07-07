Pedro Fernández da cuenta de la inversión de 8 millones de euros del Gobierno para instalar barreras flotantes en el Guadalquivir / El Correo

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VÍDEO | El Gobierno aprueba una inversión de 8 millones de euros para poner barreras flotantes en el Guadalquivir que impidan el acceso a las narcolanchas

El Consejo de Ministros ha aprobado de la inversión de 8 millones de euros para la instalación de tres barreras flotantes en el río Guadalquivir para controlar y evitar la entrada de narcolanchas. Así lo ha detallado el Delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que ha explicado esta es "una más de las muchas medidas adoptadas en el seno del Plan Especial de Lucha contra el Narcotráfico" que entró en vigor en 2018. Más información