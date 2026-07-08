Tráfico
Un accidente corta dos carriles de la A-49 y provoca atascos hacia Huelva
El siniestro en el punto kilométrico 16 de la A-49, en sentido Huelva, obliga al corte de dos carriles y genera un kilómetro de caravanas
Un accidente de tráfico sobre las 17.00 hs de este miércoles 8 de julio, está dificultando la circulación este miércoles en la A-49, a la altura del municipio sevillano de Benacazón, en sentido Huelva.
El incidente se ha registrado en el punto kilométrico 16 de esta autovía y ha obligado al corte del carril derecho y del carril izquierdo, lo que está generando complicaciones para los conductores que circulan por esta vía de salida desde Sevilla hacia la provincia onubense.
Como consecuencia del siniestro, se ha formado aproximadamente un kilómetro de retenciones en la zona afectada. La circulación permanece condicionada mientras se trabaja para recuperar la normalidad en la A-49.
Los conductores que tengan previsto desplazarse por este tramo deben extremar la precaución, reducir la velocidad al aproximarse al punto del accidente y atender a la señalización provisional o a las indicaciones de los servicios de tráfico.
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