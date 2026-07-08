Un bebé de siete meses, entre los seis heridos en un accidente de tráfico en Gibraleón, en Huelva
Una colisión entre dos turismos en la N-431 deja seis personas evacuadas al hospital Juan Ramón Jiménez, entre ellas un bebé de siete meses
Seis personas, entre ellas un bebé de siete meses, han resultado heridas y han sido evacuadas al hospital tras un accidente de tráfico ocurrido en la noche de este martes en Gibraleón (Huelva), según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.
Varios testigos avisaron a las 22.20 horas de una colisión entre dos turismos en la carretera N-431, en la rotonda de intersección con la HU-3105. El centro coordinador activó, de inmediato, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos y a Mantenimiento de Carreteras.
Fuentes sanitarias han confirmado que, como consecuencia del accidente, seis personas resultaron heridas y fueron evacuadas al hospital Juan Ramón Jiménez de la capital onubense. Los heridos son tres hombres de 30, 32 y 58 años, dos mujeres de 20 y 50 años y un bebé de siete meses.
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