Bodegas Barbadillo confía a Fonsán su mayor actualización industrial: una línea de embotellado completa en Sanlúcar

Fonsán suma un nuevo proyecto a su trayectoria en el ámbito industrial junto a Bodegas Barbadillo, una de las empresas más emblemáticas de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). La constructora del Grupo Fonsán será la encargada de ejecutar la nueva línea de embotellado de la bodega, una actuación que contribuirá a modernizar sus instalaciones y a impulsar la eficiencia de sus procesos productivos.

Esta actuación consolida la experiencia de Fonsán en el desarrollo de infraestructuras industriales, un ámbito en el que la coordinación técnica y la planificación resultan claves para garantizar el cumplimiento de los plazos y los estándares de calidad.

La actuación, con un plazo de ejecución de casi 6 meses, contempla el desarrollo completo de la nueva infraestructura productiva, incluyendo demoliciones y trabajos previos, movimiento de tierras y cimentaciones, ejecución de estructuras y cubiertas, así como la red de saneamiento, cerramientos, divisiones interiores, acabados y carpinterías metálicas.

El objetivo de esta intervención es optimizar los procesos productivos y modernizar las instalaciones, adaptándolas a los estándares actuales del sector, garantizando eficiencia, funcionalidad y durabilidad.

La adjudicación refuerza la colaboración entre Fonsán y Bodegas Barbadillo en un proyecto estratégico para la mejora de la capacidad productiva de la bodega.

“En Grupo Fonsán entendemos cada proyecto como una oportunidad para construir relaciones sólidas y duraderas basadas en la confianza, el compromiso y los resultados. Que Bodegas Barbadillo haya depositado su confianza en nosotros para desarrollar esta nueva línea de embotellado supone un importante reconocimiento al trabajo, la experiencia y la capacidad técnica de todo nuestro equipo", explica Eusebio Cano, CEO de Grupo Fonsán.

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Afrontamos este reto con la responsabilidad que implica colaborar en la modernización de una compañía referente en Andalucía y con la motivación de seguir aportando soluciones que generen valor real para nuestros clientes. Estamos convencidos de que la colaboración, la planificación y la excelencia técnica son la mejor base para desarrollar proyectos de éxito y construir relaciones que perduren en el tiempo. Eusebio Cano. — CEO de Grupo Fonsán.

Con esta actuación, Fonsán continúa ampliando su presencia en el ámbito industrial andaluz, participando en proyectos destinados a mejorar la competitividad y eficiencia de instalaciones productivas.