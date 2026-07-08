Un incendio de pastos obliga a cortar la circulación ferroviaria entre Huelva y Sevilla
El incendio de pastos, localizado entre Aznalcázar-Pilas y Carrión de los Céspedes, mantiene cortada la línea ferroviaria desde primera hora de la tarde.
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La circulación ferroviaria entre Huelva y Sevilla permanece interrumpida desde poco antes de las 14.30 horas por un incendio de pastos declarado junto al trazado ferroviario, que ha obligado a cortar la línea por motivos de seguridad.
En sus redes sociales, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha informado de que la zona donde se encuentra el corte está situada entre los puntos de Aznalcázar-Pilas y Carrión de los Céspedes, en la provincia de Sevilla.
Los bomberos trabajan para sofocar las llamas cuanto antes y abrir de nuevo al tráfico el trazado afectado.
fcs/fs
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