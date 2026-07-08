Jesús Cózar, olivarero de Jaén: "El 80% del aceite de oliva que se consume en Estados Unidos procede de Andalucía"

Donald Trump ha vuelto a la carga contra España. Este miércoles, el presidente de estados Unidos anunciaba que su país iba a finalizar todo vínculo comercial con España. El mandatario estadounidense lanzaba esta amenaza en el marco de la celebración de la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía), cuando aseguraba que había ordenado a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, romper todo acuerdo comercial y cerrar todo negocio con España, país que es "una causa perdida", según el multimillonario.

Si esta medida se llevase a cabo -algo que habrá que ver, ya que Trump suele lanzar mensajes de este tipo al aire- impactaría de lleno en la economía de Andalucía. De hecho, el estadounidense es el quinto mercado al que la comunidad exporta sus productos. El año pasado, las ventas al país norteamericano alcanzaron un valor superior de 2.600 millones de euros.

Aceite de oliva, producto estrella en EEUU

Entre lo más codiciado por los compradores estadounidenses, una de las joyas de la corona de Andalucía: el aceite de oliva. De hecho, este producto copa buena parte de las exportaciones y es muy valorado entre los consumidores, más allá de EEUU.

Ante el nuevo anuncio realizado por Trump, el sector se muestra expectante. "Habrá que ver si realmente la medida se lleva a cabo y, si es así, cómo se concreta", señala Jesús Cózar, olivarero que cuenta con una explotación en la Sierra de Segura de Jaén y que es secretario general de UPA-Andalucía.

"Nos hemos acostumbrado a estas decisiones"

"Por desgracia, nos estamos acostumbrando a estas decisiones que toma el presidente de EEUU, porque el baile que ha tenido en los últimos meses es así", ha señalado Cózar en declaraciones a este periódico. "Igual es que se ha levantado enfadado por los resultados del Mundial", ha bromeado.

En el caso de que finalmente la amenaza se convierta en real, el agricultor ha destacado datos clave para el sector, ya que Estados Unidos es el principal país comprador del aceite de oliva de España. "Además, el principal exportador de este producto, que es Italia, compra el 50% de la producción a Andalucía, por lo que el aceite que se consume en el país norteamericano es andaluz", ha subrayado.

De hecho, según los cálculos del sector, más del 80% del aceite que se produce en Andalucía va a parar a EEUU, ya sea vía España o Italia. "Evidentemente, si el mercado se cierra, para nosotros será un gran problema", ha abundado. En cualquier caso, ha preferido esperar a que las medidas se concreten para hacer una valoración más exhaustiva.

Papel de la Unión Europea

Cózar ha hecho hincapié en la importancia de que las administraciones, tanto autonómica como estatal, se muestren unidas a la hora de afrontar la enésima crisis desatada por el presidente de Estados Unidos.

Además, ha destacado el papel que debe jugar la Unión Europea. "Aquí es donde más se tiene que ver una UE fuerte, porque somos uno de los 27 y es la que debe potenciar el diálogo para que no se concrete este mensaje del presidente de EEUU, que demuestra a cada paso que quiere establecer su propio orden mundial".