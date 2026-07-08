La Junta de Andalucía pide no bañarse en dos playas de Punta Umbría y Matalascañas: estas son las zonas afectadas y los motivos

Las playas de Punta Umbríay Matalascañas están en alerta sanitaria. Así lo ha informado la Junta de Andalucía este miércoles, en el que ha recomendado no bañarse en los próximos días en algunas zonas de estas dos playas del litoral onubense. El motivo es la detección de valores microbiológicos por encima de los niveles permitidos.

Según ha informado la Consejería de Sanidad, estos controles forman parte del Programa de Vigilancia Sanitaria de Aguas de Baño de Andalucía, que realiza muestreos periódicos durante la temporada estival para comprobar el estado sanitario de las playas.

La detección de valores microbiológicos por encima de lo permitido ha llevado a Sanidad a investigar las causas que han provocado esta situación y a adoptar medidas preventivas para proteger a los bañistas mientras se mantenga la recomendación.

¿Cuáles son las zonas afectadas de Matalascañas y Punta Umbría?

Las zonas afectadas son el punto de muestreo de Pato Amarillo, en Punta Umbría, y el de Pueblo Andaluz, en Matalascañas, dentro del término municipal de Almonte. La Delegación Territorial ha emitido sendas resoluciones dirigidas a los ayuntamientos de Punta Umbría y Almonte, en las que les insta a informar a los usuarios mediante cartelería, paneles informativos y bandera amarilla, además de señalizar las zonas afectadas. La advertencia cobra especial importancia para la población vulnerable o de riesgo.

Niveles altos de microbiológicos: ¿futura prohibición?

Sanidad también ha solicitado la puesta en marcha de las medidas correctoras necesarias para restablecer los niveles habituales del parámetro microbiológico alterado. En caso de que la valoración del riesgo determine que la situación no es temporal, podría llegar a decretarse la prohibición del baño en las zonas afectadas.

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Mientras tanto, la Junta mantendrá la vigilancia analítica de estas aguas de baño para comprobar su evolución. La recomendación se retirará cuando los nuevos análisis indiquen que no existe riesgo sanitario y se hayan subsanado las causas que han motivado la alerta.