Los partidos se reparten 13 millones de euros en el Parlamento de Andalucía: el PP recibe la mitad y el PSOE se queda con 3,4 millones

Mientras el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, terminaba de cerrar su acuerdo con Vox para poder repetir al frente de San Telmo, la Mesa del Parlamento repartía ente los partidos los fondos para hacer frente a los gastos de la actividad parlamentaria. Cada diputado tiene un precio y eso se nota en las cuentas de los partidos, que luchan, además de por los votos, por los euros que les permitan trabajar.

Tras las elecciones, los grupos políticos tienen que alcanzar un acuerdo para poder repartirse los 2.337,62 metros cuadrados disponibles y los 12.968.179 euros anuales. El criterio de reparto cambia cada año según lo que negocien los grupos. En esta ocasión el PP, que cuenta con la mayoría absoluta en la Mesa del Parlamento ha aprobado que la división se produzca según el tamaño de cada grupo político.

El Reglamento de la Cámara autonómica dicta que "el Parlamento pondrá a disposición de los grupos parlamentarios locales y medios materiales suficientes y les asignará, con cargo a su presupuesto, las subvenciones necesarias para cubrir sus gastos de funcionamiento". Así, la Mesa se reunió el pasado 24 de junio para firmar un acuerdo que marca que "se hace de forma proporcional, conforme al número de diputados con que cuenta cada uno de los nuevos grupos parlamentarios".

Concretamente, el PP recibirá 6,4 millones de euros (1,6 millones cada trimestre); el PSOE se quedará con 3,4 millones de euros (856.970 al trimestre); Vox recibirá 1,8 millones (459.091 euros al trimestre); Adelante rozará el millón de euros (244.848 al trimestre) y, por último, Por Andalucía ingresará 612.000 euros.

El PP rechaza establecer un mínimo

La propuesta de los populares, que también ha pasado por la Junta de Portavoces ha sido apoyada por sus socios de Gobierno, pero también por Adelante Andalucía. En contra han estado el PSOE y Por Andalucía, que esgrime que con la cantidad que le corresponde no puede trabajar y pide que se establezca un mínimo para cubrir todos los gasto, algo que Adelante asegura a este periódico que apoyaría si se establece como norma.

En la anterior legislatura, la negociación de los grupos permitió que partidos como Adelante o Por Andalucía, que contaban con dos y cinco diputados respectivamente, pudieran tener más medios económicos que los que les correspondían por peso en la Cámara. Así, la coalición que lidera Antonio Maíllo reclamaba que este método volviera a utilizarse de cara a esta legislatura, algo que el PP ha rechazado.

Con 53 diputados y rozando la mayoría absoluta, el PP ha sido el grupo que más fondos ha recibido. Este dinero se utiliza principalmente para el sueldo de asesores o equipos de comunicación. De esta forma, los populares se han hecho con 1,62 millones de euros al trimestre -540.707,37 al mes-. De esta forma, el grupo popular crece en recursos después de haberlos cedido en la anterior legislatura.

PSOE y Por Andalucía pierden

La pérdida de dos diputados en el PSOE también ha supuesto una reducción en los fondos de los que disponen los socialistas. El partido liderado por María Jesús Montero, que no respalda el reparto, apenas alcanza la mitad de los recursos que obtienen los de Juanma Moreno. De esta forma, el PSOE-A se ha quedado con 28 diputados y 856.970,16 euros cada trimestre, lo que suponen 285.656,72 euros cada mes.

El panorama de Vox no ha cambiado mucho con respecto a la anterior legislatura. El partido de ultraderecha, que ya ha asegurado su plaza en el gobierno de la Junta de Andalucía, apenas ha aumentado en un escaño su nómina en la Cámara andaluza. Así, cada mes dispondrá de 153.030,39 euros para los gastos que suponen la vida parlamentaria, al mes serán 459.091,17 euros.

Quienes más han visto incrementar su presupuesto han sido los miembros de Adelante Andalucía. La formación liderada por José Ignacio García ha pasado de dos escaños a ocho y esto se ha notado también en sus ingresos. Los andalucistas estrenan grupo político en el Parlamento autonómico con 244.848,63 euros al trimestre, lo que hace que cada mes dispongan de 81.616,21 euros.

El principal problema lo tiene Por Andalucía, que ha visto como sus recursos se han reducido. La coalición que lidera Antonio Maíllo se queda con 51.010,13 euros mensuales, que equivalen a 153.030,39 al trimestre, 10 veces menos de lo que manejan los populares en la Cámara. Así, lamentan que no se ha tenido en cuenta "que siempre te hace falta un mínimo de personal para poder funcionar".