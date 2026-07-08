Rubén del Campo (Aemet) sobre lo que pasará tras la ola de calor en Andalucía: "Sevilla bajará a unos 32 grados", pero ya se habla de un repunte

La ola de calor ya tiene fin y será el jueves 9 de julio, según ha informado este miércoles Rubén del Campo, portavoz de Aemet. A partir de ese día comenzará un descenso drástico de las temperaturas por el suroeste peninsular, una bajada que se notará especialmente durante el viernes y el fin de semana en Andalucía. En ese contexto, Del Campo ha puesto como ejemplo la capital andaluza y ha señalado que "Sevilla se quedará en unos 32 grados", después de varias jornadas marcadas por valores extremos.

El portavoz de Aemet ha advertido, no obstante, de que el final de la ola de calor no supondrá que desaparezca el calor. Durante el fin de semana, seguirán registrándose valores elevados en buena parte del país, con máximas superiores a los 35 grados en amplias zonas y con posibilidad de alcanzar todavía los 38 o 40 grados en algunos puntos. Además, Del Campo ha señalado que el peligro de incendios forestales continuará siendo muy alto o extremo en la mayor parte del país y no descarta un nuevo repunte térmico a comienzos de la próxima semana.

Avisos de Aemet este jueves en Andalucía y ninguno el viernes

La Aemet mantiene para este jueves avisos por altas temperaturas en cuatro provincias andaluzas: Almería, Granada, Jaén y Málaga. El aviso más importante se activa en Almería, con aviso naranja en el Valle del Almanzora y Los Vélez, donde se esperan hasta 41 grados entre las 13.00 y las 21.00 horas. También habrá aviso amarillo en Nacimiento y Campo de Tabernas, con 38 grados y posibilidad de alcanzar localmente los 40, y en el Levante almeriense, con 37 grados y hasta 39 en el interior. En Granada, el aviso afecta a Guadix y Baza, con 38 grados y picos locales de 40. En Jaén, las zonas afectadas son Morena y Condado, Cazorla y Segura y el Valle del Guadalquivir, todas con 38 grados y posibilidad de alcanzar localmente los 40. En Málaga, el aviso se activa en Sol y Guadalhorce, con 37 grados y hasta 39 en el interior, y en la Axarquía, con máximas de 36 grados. El viernes, según la previsión actual, ya no habrá avisos por calor en Andalucía.

Las temperaturas del jueves al domingo, se desploman tras la ola de calor

El descenso será progresivo y no afectará por igual a toda Andalucía. Este jueves todavía se esperan máximas elevadas, con 39 grados en Andújar, 38 en Écija, Baza, Cazorla y Linares, 37 en Córdoba, Granada, Jaén y Málaga, 36 en Sevilla y 33 en Huelva. El viernes empezará a notarse el alivio en el oeste andaluz, con Huelva en 29 grados y Sevilla en 34, aunque el calor seguirá apretando en otros puntos del interior, con 40 grados en Andújar, 39 en Córdoba, 38 en Écija, Loja y Linares y 37 en Granada y Málaga.

El desplome térmico será más claro el sábado, especialmente en el oeste y en zonas litorales. Huelva bajará hasta los 26 grados, Sevilla se quedará en 31, Málaga en 31, Cádiz en 26 y Jerez en 28, mientras que el interior oriental mantendrá valores más altos, con 38 grados en Granada, Baza, Loja, Andújar y Cazorla. El domingo habrá un ligero repunte en algunos puntos, aunque lejos de los valores extremos de los días previos en buena parte de la comunidad: Sevilla marcará 33 grados, Córdoba 36, Huelva 29, Málaga 32, Jaén 35 y Almería 32, mientras que Baza podrá alcanzar todavía los 40 grados y Granada se mantendrá en 37.