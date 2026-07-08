Tres agentes para toda Matalascañas, Almonte y El Rocío: la denuncia de la sección sindical de la Policía Local

La Sección Sindical de Almonte del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME-A) ha denunciado públicamente la “grave situación” que atraviesa la Policía Local de Almonte por la falta de efectivos para cubrir los tres núcleos de población del municipio: Almonte, El Rocío y Matalascañas, en Huelva.

Según ha publicado el sindicato, en la tarde de este martes, 7 de julio de 2026, el servicio se encontraba cubierto únicamente por tres agentes de Policía Local para atender la totalidad del término municipal. Esta situación, advierte la organización, supone disponer de una sola patrulla para dar cobertura simultánea a los tres núcleos.

Una sola patrulla para tres núcleos de población

Desde el SPPME-A sostienen que esta dotación impide garantizar un servicio adecuado de seguridad ciudadana, ya que no permite realizar labores de prevención, atender varias incidencias al mismo tiempo ni asegurar tiempos de respuesta suficientes ante posibles emergencias.

El sindicato advierte, además, de que con una única patrulla “es imposible atender dos incidencias a la vez, realizar detenciones con las garantías legales o prestar auxilio inmediato”. Por ello, considera que la situación supone un riesgo para los vecinos, pero también para los propios agentes que prestan servicio.

Riesgos laborales y sobrecarga en la plantilla

En su comunicado, la sección sindical afirma que la falta de efectivos también genera un riesgo laboral para los policías locales, al entender que se incumplen las condiciones necesarias en materia de prevención de riesgos laborales.

Asimismo, denuncia un posible incumplimiento de las ratios mínimas de agentes por turno, lo que, según el sindicato, hace inviable cubrir los servicios básicos y provoca “sobrecarga y estrés” en la plantilla.

Petición de refuerzos urgentes

El SPPME-A ha solicitado a la Alcaldía, a la Concejalía de Seguridad Ciudadana y a la Jefatura de la Policía Local del Ayuntamiento de Almonte la adopción de medidas urgentes para reforzar los turnos de trabajo.

Entre sus peticiones, el sindicato reclama la apertura de una mesa de negociación urgente para establecer una ratio mínima de agentes por turno que permita garantizar la cobertura simultánea y segura de Almonte, El Rocío y Matalascañas. También solicita una respuesta por escrito en el plazo más breve posible sobre las medidas que se van a adoptar para corregir esta situación.

Posibles acciones ante Inspección de Trabajo, Delegación del Gobierno y Fiscalía

El sindicato advierte de que, si no se adoptan medidas, pondrá los hechos en conocimiento de la Inspección de Trabajo, la Delegación del Gobierno y la Fiscalía, al considerar que la falta de efectivos puede suponer riesgos tanto para los trabajadores como para los ciudadanos.

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La denuncia se produce en pleno periodo estival, cuando Matalascañas incrementa notablemente su población y la demanda de servicios públicos, especialmente en materia de seguridad y atención de incidencias.