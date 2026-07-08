El vicepresidente de la Junta de Andalucía avisa al PP que Vox hará todo lo posible por frenar la mezquita de Sevilla: "Quieren islamizar nuestros barrios"

Vox llevará el proyecto de mezquita en el Polígono Sur a la justicia. El líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, que será vicepresidente y consejero de Turismo, Desregulación, Administración Local y Justicia, ha denunciado que "quieren islamizar nuestros barrios" y ha alertado a sus nuevos compañeros en el gobierno de la Junta de Andalucía de que los suyos harán todo lo posible para evitarlo.

Esta es la vez que un proyecto de mezquita ha estado más cerca de ser una realidad en Sevilla. El gobierno municipal que lidera José Luis Sanz, salvo sorpresa de última hora, aprobará en una sesión de la Gerencia de Urbanismo, que se celebrará el próximo viernes 10 de julio, el permiso para que se inicien las obras. Todo, después de que este martes se tuviera que postergar la aprobación de la licencia de obras "por un problema informático".

"Tomaremos todas las acciones judiciales y políticas necesarias para que esto no pase", ha asegurado el líder de la formación de la extrema derecha en la comunidad autónoma. Según ha detallado, el grupo municipal de Vox en Sevilla ya trabaja con sus servicios jurídicos "para analizar en detalle el proyecto". "Vamos a hacer todo lo que esté de nuestra mano", ha insistido el futuro vicepresidente de la Junta.

Gavira denuncia un centro médico de "prioridad musulmana"

Con todo, el todavía portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía no ha señalado si la aprobación de este proyecto el próximo viernes podría suponer la ruptura del grupo municipal con el PP. Aunque los de Santiago Abascal no están en el gobierno hispalense, sus votos sí son necesarios para aprobar cualquier iniciativa popular en el Pleno municipal que no cuente con el respaldo de las formaciones de izquierda.

Ante esta situación, el protavoz del PP en el Parlamento, Toni Martín, ha defendido que está "convencido de que desde el primer día el Ayuntamiento de Sevilla lo que aprueba lo hace siempre siguiendo criterios de legalidad". Así, el dirigente popular ha apoyado las decisiones del equipo municipal hispalense y ha destacado que no le cabe "ninguna duda de que en este caso será igual".

Gavira ha señalado que "la mezquita del Polígono Sur tendrá centro médico de prioridad musulmana". El líder de Vox ha exigido que "todas esas personas que decían que Vox era racista, que lo digan ahora de esto". Además, en defensa de su pacto de gobierno con el PP, ha puntualizado que "tienen un centro para dar cultura árabe y marroquí, no hace falta hacerlo en todos los centros públicos de Andalucía".

Una inciativa privada

El futuro consejero de Desregulación ha recordado que "no es la primera vez que se quiere construir una mezquita" en la capital andaluza. Hace ahora 20 años, tuvo que paralizarse y retirarse el proyecto de Los Bermejales tras un pulso político y vecinal. Después, en 2016, también se frustró un segundo intento de construir un centro religioso musulmán en Sevilla Este. En el Ayuntamiento, Vox ya ha reclamado su paralización.

Mientras que en las anteriores ocasiones la comunidad musulmana trató de construir una mezquita en suelo público, en esta ocasión se trata de una iniciativa privada. Ahora, únicamente han solicitado una licencia para empezar las obras, por lo que apenas hay margen político para paralizarlo. "Tendrá que tener todos los permisos al pie de la letra", ha asegurado Gavira.

La gran mezquita junto al Polígono Sur tendrá 400 metros cuadrados y celosía andalusí en su revestimiento exterior. Este proyecto ocupará en torno al 20% del nuevo centro cultural islámico promovido por la Fundación Mezquita de Sevilla y está pendiente solo de la obtención de la correspondiente licencia por parte de Urbanismo. El diseño será con forma de triángulo y tendrá capacidad para unas 500 personas.