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Gobierno andaluz

Adolfina Martínez, la funcionaria de perfil técnico acostumbrada a la burocracia que liderará la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente

La nueva consejera sustituye a Catalina García, también jiennense, y deja la secretaría general de Empresa y Trabajo Autónomo, desde donde ha impulsado la automatización de las ayudas de empresas y autónomos

Adolfina Martínez, nueva consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Adolfina Martínez, nueva consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente. / El Correo

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Clara Campos

Clara Campos

Sevilla

Adolfina Martínez (Pozo Alcón, Jaén, 1975) es una de las grandes novedades del nuevo Gobierno andaluz. Los que la conocen, dicen de ella que es una "gran gestora" que bucea por la burocracia de la administración pública como pocas y que su capacidad de gestión y trabajo es incuestionable. Hasta ahora, asumía la secretaría general de Empresa y Trabajo Autónomo, donde sus estrechos colaboradores aseguran que la van a echar de menos.

Durante estos años con Rocío Blanco -que repite en su cargo como consejera de Empleo-, Martínez ha sido la artífice del diseño de la automatización de las ayudas que se han puesto en marcha para empresas y autónomos, las últimas, las que se pusieron en marcha para hacer frente a los destrozos del tren de borrascas del pasado invierno. Ahora, tendrá que coger las riendas de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, sucediendo a Catalina García, también jiennense.

Funcionaria independiente, de gestión "impecable" y creadora de equipos, en su carrera trabajó con José Antonio Griñán en puestos siempre técnicos. Además, es experta en temas presupuestarios y en fondos europeos. En definitiva, una mujer inteligente, formada y hecha a sí misma procedente de una familia humilde de un pequeño pueblo de Jaén.

Funcionaria desde 2005

Martínez es licenciada en Economía y licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada y máster en Economía y Desarrollo por la Universidad de Sevilla. Desde enero de 2005 es funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores, en la especialidad Gestión Financiera.

Hasta su nombramiento como secretaria general, desempeñaba desde abril de 2020 el puesto de Comisionada del Plan Director de Ordenación de las Políticas de Empleo y Relaciones Laborales de Andalucía y, desde junio de 2021, la coordinación de la oficina técnica de apoyo a la gestión de los procesos automatizables y de comprobación de requisitos de subvenciones a personas trabajadoras autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia.

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Anteriormente, fue coordinadora de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo y colaboró en la elaboración de planes económicos generales, como la Estrategia para la Competitividad de Andalucía 2007-2013, siendo responsable de la elaboración y coordinación de los Programas Operativos de Andalucía Feder y FSE para el período de programación 2014-2020 de la Comisión Europea, asumiendo la interlocución con los órganos de la administración regional, la nacional y europea. Hasta la actualidad era secretaria general de Empresa y Trabajo Autónomo.

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