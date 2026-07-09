Antonio Sanz, la mano derecha y el 'apafuegos' de Juanma Moreno asciende para ser el gran contrapeso de Vox

Antonio Sanz (Jerez de la Frontera, 1968) ha consolidado su ascenso dentro del núcleo de confianza de Juanma Moreno. Empezó la primera legislatura con viceconsejero e iniciará la tercera como número dos del Gobierno y como sustituto del presidente cada vez que se ausente. Asume la vicepresidencia primera, conserva las competencias de Sanidad y será el responsable de mantener vivas las relaciones con los sindicatos. Está llamado a ser el gran contrapeso político de Vox en el Gobierno y a coordinar la ejecución del complejo pacto. De él dependerá en buena medida el objetivo de la estabilidad que se ha marcado el PP.

"No toques a Antonio, que la cosa va bien". Es la respuesta que el presidente andaluz afirma que ha ido recibiendo cada vez que ha consultado a sindicatos y colegios profesionales por su continuidad al frente de la sanidad. Llegó para apagar el fuego que se había generado a raíz de la crisis de los cribados y de la gestión de sus predecesoras. Pese a su perfil, completamente ajeno al ámbito sanitario, se ha consolidado hasta el punto de que es "la persona idónea" para uno de los grandes retos de la legislatura. Con él, además, las competencias de Sanidad pasan por primera vez a formar parte de la vicepresidencia del Gobierno.

Cuando hubo un 'incendio' en la sanidad, Moreno recurrió a Sanz. Al mismo que está cada verano en los fuegos forestales, que gestiona una catástrofe como la de Adamuz o que coordina la respuesta ante la grave emergencia de Grazalema. Mientras a otros presidentes regionales la gestión de estas crisis les ha costado cara, Moreno ha conseguido salir reforzado en cada una de ellas. Y en buena medida es gracias a Sanz.

Una trayectoria vinculada al PP

La trayectoria política de Antonio Sanz comenzó estrechamante vinculada a Javier Arenas. Fue su persona de máxima confianza en el Parlamento andaluz donde llegó a ser portavoz entre 1999 y 2006. El salto al ámbito institucional lo dio en 2015 cuando entró como delegado del Gobierno en España durante la presidencia de Mariano Rajoy, una etapa clave en su trayectoria política y profesional que le permitió dejar atrás el perfil más agresivo que tuvo que acentuar durante su etapa en la oposición ante casos como los ERE.

Posteriormente, con la llegada de Juanma Moreno entró como viceconsejero de Presidencia puesto que dejó para entrar como consejero cuando se confirmó la salida de Elías Bendodo a Madrid. A partir de ahí ha empezado a asumir hasta conformar una macroconsejería que ahora se consolida en esta tercera legislatura.

Licenciado en Derecho y voluntario

Desde su juventud, Sanz siempre ha sentido predilección por las crisis. De joven entró de voluntario en la Cruz Roja, entidad con la que sigue colaborando en todo momento. Es licenciado en Derecho y entró a militar en el PP con sólo quince años. Desde entonces ha pasado prácticamente por todos los cargos institucionales.

Sanz es laborioso y persistente, con una capacidad reconocida de trabajo y de estas pendiente de todos los detalles de Consejería y del resto de departamentos. Está prácticamente en todas las decisiones del Gobierno y especialmente cuando hay problemas.

Esta intensidad trabajando la compatibiliza con su pasión por la música. El dirigente popular también es un DJ experimentado y admite que hace música "todas las noches". De hecho, alguna vez ha bromeado con que algunos "abusan" de él porque no puede cobrar y puede estar hasta las 3:00 o las 4:00 pinchando.