Canarias y Andalucía apuestan por colaborar en sectores punteros de la industria: "Tenemos que ser muy buenos en una sola cosa y saber lo que hace el de al lado"

Canarias es mucho más que un territorio paradisíaco para el turismo. Su situación estratégica abre muchas oportunidades de inversión para aquellas compañías que buscan ecosistemas empresariales crecientes, conectividad, talento, calidad de vida y una fiscalidad favorable. Empresas y administraciones públicas han tejido una red en los últimos años en el archipiélago que abre nuevos horizontes para proyectos instalados en Andalucía.

En la actualidad, hay tres sectores que ejercen como motor de ese cambio. Se trata de los sectores audiovisual, tecnológico y aeroespacial, lo que permite a Canarias una diversificación económica "impensable" hace unos años. Con esta carta de presentación, Proexca (Sociedad Canaria de Fomento Económico SA), el programa de apoyo para la internacionalización de las empresas del Ejecutivo autonómico, ha celebrado, de la mano de El Correo de Andalucía y Prensa Ibérica, un evento con el objetivo de captar firmas dispuestas a expandirse en las islas. La jornada, en la que han participado empresas de los tres sectores tanto andaluzas como canarias, se ha celebrado en el Espacio Exploraterra Fundación Nao Victoria de Sevilla.

Foto de familia 'Canarias, tu mejor versión', celebrado este jueves organizado por El Correo de Andalucía, Prensa Ibérica y el Gobierno de Canarias a través de PROEXCA. / Raquel Pérez ADRADOS

La colaboración como herramienta para crecer

"Andalucía y Canarias son tierras de acogida y nos une nuestra ambición por liderar los sectores tecnológico, audiovisual y aeroespacial", ha señalado la directora de El Correo de Andalucía, Isabel Morillo, en el arranque del acto. Un encuentro en el que los representantes de empresas, clústers y administraciones públicas han coincidido en la necesidad de estrechar lazos y potenciar la colaboración entre las compañías para crecer y alcanzar así mayores cotas de desarrollo, innovación e internacionalización.

Todo ello teniendo en cuenta, como ha destacado Alfonso Cabello, presidente de Proexca y viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, que el archipiélago supone una "plataforma tricontinental" -en referencia a Europa, África y Latinoamérica que multiplica las oportunidades de las empresas que deciden montar filiales andaluzas en Canarias. "Ambas comunidades contamos con un ecosistema emprendedor y talento y en eso podemos colaborar", ha abundado.

Pilar Moreno, directora del área de Invertir de Proexca, ha sido la encargada de poner sobre la mesa las bondades de Canarias como receptora de proyectos e inversiones. Un ecosistema empresarial creciente, unido al talento, la conectividad, la calidad de vida y una fiscalidad que supone el "régimen fiscal más competitivo de Europa" son las cartas de presentación a la hora de

Hub aeroespacial competitivo de Andalucía a Canarias

Tres mesas redondas en torno a los sectores audiovisual, tecnológico y aeroespacial han servido para conocer las experiencias de éxito de empresas tanto andaluzas como canarias en estos negocios pujantes y han sido punto de encuentro para debatir sobre los retos y oportunidades que se abren para las dos comunidades en estos ámbitos.

"Hay que cooperar entre empresas, tenemos que saber que está haciendo el de al lado", ha destacado durante su intervención Manuel Mallorquín, científico sénior y responsable de comunicaciones ópticas de Light Bridges, una institución de investigación privada con sede en las Islas Canarias, que es a su vez uno de los mejores destinos astronómicos del mundo. Su actividad se centra en la astronomía observacional y la gestión de datos.

En la misma línea se han mostrado los otros participantes en la mesa De Andalucía a Canarias: construyendo un hub aeroespacial competitivo que ha sido conducida por Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica: Eduardo Pereira, exgerente del Parque Tecnológico de Fuerteventura y del Programa Canarias Geo Innovation 2030; Mª Ángeles Martín Prats, CEO y cofundadora de Skylife Engineering y catedrática de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Sevilla, y Juan Román, director gerente de Andalucía Aerospace Clúster Empresarial. "Tenemos que ser muy buenos en una sola cosa", se ha planteado en este debate.

"No falta dinero, sino buena gestión"

"No falta dinero, sino buena gestión", ha subrayado por su parte Martín Prats, quien ha elogiado el talento andaluz: "tenemos mucho y estamos muy orgullosos", ha indicado. Asimismo, ha apuntado la oportunidad que suponen las nuevas ayudas a la industrialización de la tecnología que desarrollan las empresas. "La especialización es básica", ha subrayado. Pereira por su parte ha destacado el esfuerzo realizado desde el Gobierno de Canarias para desplegar una estrategia aeroespacial que hace dos años era "impensable" y que ha permitido detectar las capacidades con las que cuenta el archipiélago.

Román ha puesto el foco en la colaboración. "A veces hay espíritu competitivo entre empresas que no viene bien: hay que competir entre ecosistemas", ha señalado, al tiempo que ha apostado porque clúster como el que lidera sean palanca también para la internacionalización y la innovación de las empresas.

La siguiente mesa de debate, Ecosistemas de innovación: talento empresa y escalabilidad ha abordado las oportunidades que se abren para las empresas andaluzas en Canarias en la rama tecnológica. "Persisten problemas estructurales, pero tener una estrategia permite diagnosticar problemas y se han ido adaptando las estrategias hacia la solución de los mismos", ha destacado María Dolores Rodríguez Mejías, economista y directora de Aeconomía XXI, quien ha añadido la necesidad de aportar dimensión en toda la cadena de valor para ser más competitivos.

Crecer a través de fusiones

Jorge Núñez, con 15 años de experiencia en el archipiélago y vicepresidente del Clúster Canarias Excelencia Tecnológica (CET) ha subrayado las oportunidades que existen gracias al apoyo institucional y a la singularidad fiscal favorable. "Las empresas andaluzas y canarias colaboran y pueden hacerlo más a través de UTE y pueden crecer en dimensión a través de fusiones", ha añadido.

Por su parte, Amy Victoria van Maasdam, CEO de Apeiron -una empresa dedicada a la ciberseguridad y que es partner, entre otros, de Microsoft- ha destacado que en España "hay dinero, visión y ambición", aunque ha indicado que existe una barrera común a Europa "que es la regulación".

Antonio Alcántara, gerente de OnTech Innovation, ha asegurado que "no hay límites" en materia de colaboración, ya sea entre empresas, de estas con la administración o entre territorios. "Para competir en un mercado tan global, cooperar entre empresas es básico mejorar la internacionalización, ganar tamaño y obtener financiación: es frustrante pensar que si creces te tienes que ir", ha indicado.

Oportunidades en el sector audiovisual

Por último, el encuentro ha tratado las oportunidades dentro del sector audiovisual, en una mesa bajo el nombre Audiovisual y gaming: creatividad, talento y competitividad, conducido por la periodista Ana Belén Roy y que ha contado con la participación de Genoveva Ayala, gerente del Clúster Audiovisual de Canarias; Odile Antonio-Baez, productora ejecutiva y socia de Pecado Films y Suculenta y José Luis Sánchez Garrido, CEO de Enefecto 3D y videosONEminute.

Ayala ha puesto en valor el avance logrado por la colaboración público privada. "Ha habido mucha escucha activa, comunicación con el gobierno, así como colaboración entre empresas, lo que ha traído consigo un nivel de generosidad del clúster que no habíamos visto antes", ha enfatizado.

Canarias, al igual que Andalucía, ha sido plató de cine para numerosos proyectos. "En Andalucía, el apoyo al sector se entendió pronto gracias también a los grandes cineastas que han potenciado el sector, aunque en Canarias hemos encontrado socios que nos han permitido crear laboratorios e instalarnos allí", ha enfatizado Antonio-Baez.

"Descaro" para ganar mercado

Sánchez Garrido, por su parte, ha apostado por el "descaro" de las empresas andaluzas y canarias para ganar mercado y seguir creciendo en un sector que "abre muchas oportunidades". Con su empresa, la apuesta por la tecnología y la innovación le ha llevado a otros mercados como Catar.

El cierre de la jornada ha recaído en el CEO de Proexca, Pablo Martín Carbajal. "Tenemos un sector audiovisual consolidado, aeroespacial en auge y tecnológico muy avanzando, lo que nos permite una diversificación económica que es nuestra gran apuesta".

Además, ha puesto deberes a los clústers: celebrar un encuentro de empresas antes de fin de año para que dialoguen y aborden proyectos conjuntos. "No conozco a ninguna empresa que haya cerrado su oficina en la Península y se vayan allí: lo que hacen es crecer desde Canarias", ha concluido.