El tren que unirá Santa Justa y el aeropuerto de Sevillla estará en 2030: se prevén 2,1 millones de viajeros al año con la misma tarifa del Cercanías

El proyecto de conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de San Pablo debe estar en obras en 2027 y entrará en servicio en el año 2030. El estudio informativo aprobado de forma provisional por el Ministerio de Transportes estima que el recorrido elegido, con una parada en Parque Alcosa, conseguirá en torno a 2,1 millones de viajeros que dejarán de usar el coche, el autobús o el taxi para desplazarse a través de este sistema ferroviaria. Para ello tendrá una tarifa competitiva equivalente a los precios actuales del Cercanías.

Los estudios realizados por el Ministerio de Transportes establecen una previsión de puesta en servicio de la nueva conexión ferroviaria, que lleva dos décadas pendiente, para el año 2030, coincidiendo de esta forma con la puesta en servicio del primer tramo de la línea 3 de metro y, si se retoma el proyecto, con la ampliación del tranvía hasta Santa Justa. De esta forma, se configura un nuevo modelo de transporte público que permitiría sustituir al coche privado pero que también afectaría a las líneas de Tussam.

Partiendo de un análisis de los datos de usuarios al aeropuerto del año 2022, el informe estima que va a haber un incremento en el número de usuarios de un 34% de forma que en el año 2030 se realizarán al año 9,1 millones de desplazamientos con origen o destino el aeropuerto de Sevilla, una cifra que seguirá creciendo hasta superar los 10 millones en 2040.

El nuevo sistema ferroviario que plantea el Ministerio se realizará a través de 62 circulaciones por día y sentido durante 18 horas al día, de forma que se proyecta un tiempo medio de espera de 17,5 minutos. En cuanto a las tarifas, se ha escogido un modelo similar al del Cercanías que en el momento de elaboración de los estudios se situaba en 3,55 euros la ida y 5,20 euros con ida y vuelta. Con esta base, la previsión es que se superen los 2,1 millones de viajeros en 2030 y los 2,8 millones en diez años después. Estos tendrán su origen principalmente en el bus (un 70%), el coche privado (un 14%) o el taxi (un 11,65). La mayor parte de los viajeros se concentrará en los dos extremos de la ruta, la estación de Santa Justa y el aeropuerto de San Pablo mientras que la estación nueva de Alcosa tendrá un alcance más limitado con una estimación de 143.975 usuarios anuales.

Dónde estarán las dos estaciones

La alternativa escogida por parte del Ministerio de Transporte es la más cara de todas las analizadas. En total, necesitará de una inversión de 309 millones de euros, parte de la estación de Santa Justa. Concretamente en las vías de 7 a 12 destinadas a servicios de Cercanías y Media Distancia. En los primeros 3,8 kilómetros se usará la infraestructura existente mientras que el resto del recorrido (4,7 kilómetros) será de nueva elaboración. La primera parte será en superficie pero la mayor parte discurrirá bajo tierra a través de un túnel. De esta forma se limita la incidencia sobre la A-4 y sobre el propio aeropuerto.

Recorrido de la conexión ferroviaria entre Santa Justa y el aeropuerto de San Pablo / EL CORREO

La alternativa elegida es la única que cuenta con dos estaciones en su recorrido. La primera estará en el aeropuerto, entre la autovía A-4 y el barrio de Aeropuerto Viejo con una longitud de 220 metros, junto al nudo que permite el tránsito a la zona de salidas y la terminal. En este caso, tendrá una menor profundidad, a petición del aeropuerto, para favorecer la intermodalidad. El vestíbulo y el acceso principal se mantienen así en superficie para luego bajar hacia los andenes.

La segunda estará en Parque Alcosa, concretamente bajo la calle Tigris, en una parcela sin edificar en un entorno residencial que ha sido escogido para evitar su incidencia en las viviendas al eludir el recorrido bajo la zona residencial. El acceso se podrá realizar desde un punto cercano a la calle Éufrates, una zona con una gran densidad residencial. Será subterránea en dos niveles

Cuál es el recorrido de la alternativa escogida

El recorrido de la alternativa escogida (denominada Norte 3) arranca entre las vías 7 y 12 de la estación de Santa Justa, las correspondientes a la media distancia y el Cercanías. Posteriormente, aprovechando las vías actuales se dirige hacia la estación actual del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla Este. En los primeros 3,8 kilómetros circula por la vía existente mientras que se construirán otros 4,7 kilómetros.

La mayor parte se encuentra en subterráneo a través de un falso túnel continuando en túnel en mina hasta la construcción de la estación del aeropuerto. El trazado se mantiene en paralelo al sur del corredor de la A-4 de forma que no afecta a los terrenos de Aena ni a las calles de rodadura de las pistas del aeropuerto. Por el diseño escogido es la única alternativa en la que no ha sido necesario construir ningún viaducto.