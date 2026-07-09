Jorge Paradela, el 'gentleman' independiente que pelea por más red eléctrica y que ahora tendrá que lidiar con la financiación de la Universidad Pública

Jorge Paradela (Sevilla, 1967) saltó a la palestra política en 2022, cuando Juanma Moreno posó sus ojos sobre él para que se hiciera con la Consejería de Industria y Energía (luego se incorporaría Minas). Una cartera que, a priori, no era de las más rimbombantes de la legislatura, aunque la actualidad geopolítica ha impulsado su protagonismo.

En los próximos cuatro años sus competencias van a ser parecidas -será consejero de Universidades, Industria, Energía e Innovación-, lo que le obligará a arremangarse con los rectores de la Pública, que en los últimos meses han protestado "por la financiación insuficiente" por parte de la administración andaluza que "amenaza su futuro".

Poco amigo de las confrontaciones

El sevillano es el único independiente procedente de la empresa privada que forma parte del nuevo Gobierno andaluz. Durante el anuncio de su nueva cartera, Moreno ha destacado de él que "hay independientes como Paradela que ha llevado a cabo una gestión muy brillante y es destacable cómo ha funcionado: por eso le hemos dado más competencias".

Este licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, que ha pasado por empresas como Heineken o el Sevilla Fútbol Club, es el ejemplo de perfecto de 'gentleman' por su trato y también por su cuidada forma de vestir.

Con eterna sonrisa y buenas palabras, es poco amigo de las confrontaciones y de titulares llamativos, aunque ha tenido que batallar con el Gobierno principalmente en un tema: el del reparto de la red eléctrica para los próximos años, un asunto aún pendiente y que va a ser clave para el desarrollo a medio plazo de la industria en la comunidad. En cualquier caso, evita la pelea directa con la responsable actual del Miteco, Sara Aagesen, con la que asegura mantener un diálogo fluido.

Experiencia en la alta dirección

A pesar de no tener un perfil claramente político, el presidente de la Junta de Andalucía decidió llevarlo como número 2 por Sevilla en estas elecciones autonómicas, solo por detrás de Patricia del Pozo tras darle pocos dolores de cabeza. Al contrario, ha ido de la mano con la industria en proyectos de gran lucimiento en la comunidad.

De hecho, en 2022 no iba ni en la lista, por lo que fue un fichaje de Moreno por su experiencia en la alta dirección. La gestión de equipos, que ha desempeñado en cinco países diferentes -en Turquía, Estados Unidos, Irlanda y Países Bajos, además de España-, fue su principal aval para llegar por primera vez al Gobierno andaluz.

De la apertura de la mina de Aznalcóllar al Valle del Hidrógeno Verde

Otro de los asuntos con los que ha tenido que lidiar en la última legislatura ha sido con el de la minería. La importancia de esta actividad en Andalucía en pleno auge de la búsqueda de los minerales críticos para garantizar la soberanía europea han impulsado al sector de manera apabullante en un corto espacio de tiempo.

Entre los logros en este sentido, la apertura de la mina de Aznalcóllar, gestionada actualmente por Minera Los Frailes (MLF) -sociedad participada de manera mayoritaria por el gigante del sector Grupo México-. Aunque el proceso para dar todos los permisos se ha ido alargando en el tiempo, finalmente ha conseguido cerrarse antes del final de la legislatura.

Otros proyectos, como el Valle del Hidrógeno Verde de Moeve o los marcados como estratégicos por la Comisión Europea (de Atlantic Copper y Cobre Las Cruces) han sido otros de los hitos que se han dado durante su permanencia al frente de la cartera.