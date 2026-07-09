Juanma Moreno anuncia el nuevo Gobierno de Andalucía, en directo: nombramiento de nuevos consejeros, carteras y última hora de la comparecencia

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunciará, a las 13.30 horas de este jueves, la estructura y composición del nuevo Gobierno andaluz, cuatro días después de su toma de posesión en el cargo. La comparecencia del presidente ante los medios de comunicación será en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia andaluza, en Sevilla, según ha informado la Junta de Andalucía en una convocatoria.

Un gobierno de coalición entre PP-A y Vox

Se trata de un gobierno de coalición entre PP-A y Vox, formación que contará con Manuel Gavira como vicepresidente y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.

Además de la de Gavira, el gobierno contará con otras dos vicepresidencias que recaerán sobre el PP-A, según indicaron fuentes de la formación a Europa Press. Moreno ya adelantó que el futuro Ejecutivo estará formado “probablemente” por 13 consejerías, la misma cifra que en la actualidad, y que la vicepresidencia de Gavira no sería “la única”.

Primer Consejo de Gobierno

Tras el anuncio de este jueves, está previsto que se celebre este viernes el primer Consejo de Gobierno, tras la toma de posesión del nuevo equipo, en el que se espera la continuidad de la mayoría de los consejeros actuales.

Ninguno de los consejeros en funciones del actual Gobierno andaluz ha convocado actos públicos este jueves a la espera de que el presidente de la Junta anuncie la composición de su nuevo Ejecutivo.

DIRECTO | Juanma Moreno anuncia la composición del nuevo Gobierno andaluz y los nuevos consejeros / El Correo

El precedente de 2022

En el año 2022, cuando el PP-A ganó las elecciones de junio con mayoría absoluta, Juanma Moreno tomó posesión del cargo como presidente el 25 de julio y dos días después, el 27, dio a conocer la composición del nuevo Gobierno andaluz.

En esta ocasión, han sido unos días más los que el presidente se ha tomado para cerrar su nuevo Ejecutivo.