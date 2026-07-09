ANDALUCÍA
La playa familiar de Granada que se ha convertido en la favorita de los ingleses: "Tiene aguas tranquilas y vistas panorámicas"
El diario británico 'The Times' ha asegurado que este litoral es perfecto para realizar snorkel
Una de las mejores playas de toda España se encuentra en la Costa Tropical granadina. Así lo ha asegurado el diario británico 'The Times' en su selección de los mejores litorales del país, en la que ha destacado un arenal situado en el municipio de Almuñécar que destaca por sus "aguas tranquilas y vistas panorámicas": la playa de El Tesorillo.
Esta costa se localiza en la zona este de Almuñécar y cuenta con 80 metros de longitud por 55 metros de ancho. Asimismo, esta playa está compuesta por arena y guijarros, y se encuentra franqueada por dos enormes promontorios rocosos que dan paso a uno de los litorales más hermosos de la provincia.
Aguas tranquilas, snorkel y vistas hasta Motril
"Hace honor a su nombre", asegura sobre este enclave el medio británico, que afirma que este es un lugar "muy apreciado por las familias por sus aguas tranquilas, ideales para practicar snorkel".
Entre los motivos que hacen de esta playa uno de los rincones más concurridos de la provincia granadina están "sus instalaciones limpias y sus vistas panorámicas que se extienden a lo largo de la costa hasta Motril, en las faldas de la Sierra de Lújar".
Una de las playas más bonitas y concurridas de Andalucía, en Granada
"Si le entra hambre, pruebe el Chiringuito Tesorillo, famoso por sus sardinas a la brasa, cuyas mesas ofrecen vistas a la antigua torre de vigilancia de la playa", añade la publicación sobre esta torre que fue construida cuando la Costa Tropical estaba bajo dominio musulmán y sufría "frecuentes ataques piratas".
Además, esta pequeña playa se encuentra en una zona urbanizada con fácil acceso y un entorno privilegiado con las mejores vistas panorámicas del entorno, lo que hace que presente un grado alto de ocupación durante el verano, principalmente por familias y personas jóvenes.
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