Punta Umbría adelanta valores normales en sus playas tras la alerta, aunque la Junta espera resultados oficiales también en Matalascañas

Las playas de Punta Umbría y Matalascañas siguen pendientes de la evolución de los análisis sanitarios después de que la Junta de Andalucía recomendara este miércoles no bañarse en algunos tramos del litoral onubense por la detección de valores microbiológicos por encima de los niveles permitidos.

La principal novedad se ha producido este jueves en Punta Umbría, donde el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha adelantado que las nuevas muestras tomadas en la playa han ofrecido ya resultados dentro de la normalidad. "Adelanto que las muestras tomadas ayer en la playa han dado negativas con valores dentro de lo normal. No obstante, quedamos a la espera de la Resolución oficial por parte de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía", ha señalado el regidor.

Salud mantiene los controles

Por su parte, fuentes de la Consejería de Salud indican este jueves que se están tomando nuevas muestras y que, de momento, se está a la espera de los resultados oficiales. La decisión definitiva sobre la retirada de la recomendación dependerá de esa resolución sanitaria y de la confirmación de que los parámetros analizados vuelven a situarse dentro de los niveles exigidos.

La recomendación de no bañarse no implica, por ahora, una prohibición del baño, sino una medida de precaución sanitaria mientras se comprueba la evolución de la calidad del agua en los puntos afectados.

Qué es la bacteria E. coli

La Escherichia coli (E. coli) es una bacteria que se utiliza en los controles sanitarios como indicador de posible contaminación fecal en el agua. Según el Ministerio de Sanidad, la calidad de las aguas de baño se vigila para proteger la salud de los bañistas, y la normativa obliga a las administraciones a controlar parámetros microbiológicos como la E. coli y los enterococos intestinales para evaluar posibles riesgos sanitarios.

La recomendación de la Junta

La alerta se conoció este miércoles, cuando la Junta de Andalucía recomendó no bañarse en determinadas zonas de Punta Umbría y Matalascañas, dentro del litoral de Huelva, tras detectar valores microbiológicos por encima de lo permitido. Estos controles forman parte del Programa de Vigilancia Sanitaria de Aguas de Baño de Andalucía, que realiza muestreos periódicos durante la temporada estival para comprobar el estado sanitario de las playas.

Las zonas afectadas son el punto de muestreo de Pato Amarillo, en Punta Umbría, y el de Pueblo Andaluz, en Matalascañas, dentro del término municipal de Almonte. La Delegación Territorial emitió resoluciones dirigidas a los ayuntamientos de Punta Umbría y Almonte para que informaran a los usuarios mediante cartelería, paneles informativos y bandera amarilla, además de señalizar las zonas afectadas, con especial atención a la población vulnerable o de riesgo.

Pendientes de los nuevos análisis

Sanidad ha solicitado también la puesta en marcha de las medidas correctoras necesarias para restablecer los niveles habituales del parámetro microbiológico alterado. En caso de que la valoración del riesgo determinara que la situación no es temporal, podría llegar a decretarse la prohibición del baño en las zonas afectadas.

Mientras tanto, la Junta de Andalucía mantendrá la vigilancia analítica de estas aguas de baño para comprobar su evolución. La recomendación se retirará cuando los nuevos análisis indiquen que no existe riesgo sanitario y se hayan subsanado las causas que han motivado la alerta.