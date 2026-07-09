Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gobierno Juanma MorenoProhibido el baño en MatalascañasNuevo Sánchez-Pizjuán47.000 funcionariosOla de calor AndalucíaViviendas las RazasSanta Justa AeropuertoNueva mezquita SevillaCupon ONCE Chipiona
instagramlinkedin

Punta Umbría adelanta valores normales en sus playas tras la alerta, aunque la Junta espera resultados oficiales también en Matalascañas

El alcalde puntaumbrieño asegura que las muestras tomadas este miércoles han dado negativas, mientras Salud mantiene los controles antes de levantar la recomendación de no bañarse en los puntos afectados de Punta Umbría y Matalascañas

Playa de Matalascañas.

Playa de Matalascañas. / El Correo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ramón Morales

Ramón Morales

Huelva

Las playas de Punta Umbría y Matalascañas siguen pendientes de la evolución de los análisis sanitarios después de que la Junta de Andalucía recomendara este miércoles no bañarse en algunos tramos del litoral onubense por la detección de valores microbiológicos por encima de los niveles permitidos.

La principal novedad se ha producido este jueves en Punta Umbría, donde el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha adelantado que las nuevas muestras tomadas en la playa han ofrecido ya resultados dentro de la normalidad. "Adelanto que las muestras tomadas ayer en la playa han dado negativas con valores dentro de lo normal. No obstante, quedamos a la espera de la Resolución oficial por parte de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía", ha señalado el regidor.

Salud mantiene los controles

Por su parte, fuentes de la Consejería de Salud indican este jueves que se están tomando nuevas muestras y que, de momento, se está a la espera de los resultados oficiales. La decisión definitiva sobre la retirada de la recomendación dependerá de esa resolución sanitaria y de la confirmación de que los parámetros analizados vuelven a situarse dentro de los niveles exigidos.

La recomendación de no bañarse no implica, por ahora, una prohibición del baño, sino una medida de precaución sanitaria mientras se comprueba la evolución de la calidad del agua en los puntos afectados.

Qué es la bacteria E. coli

La Escherichia coli (E. coli) es una bacteria que se utiliza en los controles sanitarios como indicador de posible contaminación fecal en el agua. Según el Ministerio de Sanidad, la calidad de las aguas de baño se vigila para proteger la salud de los bañistas, y la normativa obliga a las administraciones a controlar parámetros microbiológicos como la E. coli y los enterococos intestinales para evaluar posibles riesgos sanitarios.

La recomendación de la Junta

La alerta se conoció este miércoles, cuando la Junta de Andalucía recomendó no bañarse en determinadas zonas de Punta Umbría y Matalascañas, dentro del litoral de Huelva, tras detectar valores microbiológicos por encima de lo permitido. Estos controles forman parte del Programa de Vigilancia Sanitaria de Aguas de Baño de Andalucía, que realiza muestreos periódicos durante la temporada estival para comprobar el estado sanitario de las playas.

Las zonas afectadas son el punto de muestreo de Pato Amarillo, en Punta Umbría, y el de Pueblo Andaluz, en Matalascañas, dentro del término municipal de Almonte. La Delegación Territorial emitió resoluciones dirigidas a los ayuntamientos de Punta Umbría y Almonte para que informaran a los usuarios mediante cartelería, paneles informativos y bandera amarilla, además de señalizar las zonas afectadas, con especial atención a la población vulnerable o de riesgo.

Pendientes de los nuevos análisis

Sanidad ha solicitado también la puesta en marcha de las medidas correctoras necesarias para restablecer los niveles habituales del parámetro microbiológico alterado. En caso de que la valoración del riesgo determinara que la situación no es temporal, podría llegar a decretarse la prohibición del baño en las zonas afectadas.

Noticias relacionadas y más

Mientras tanto, la Junta de Andalucía mantendrá la vigilancia analítica de estas aguas de baño para comprobar su evolución. La recomendación se retirará cuando los nuevos análisis indiquen que no existe riesgo sanitario y se hayan subsanado las causas que han motivado la alerta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Andalucía pide no bañarse en dos playas de Punta Umbría y Matalascañas: estas son las zonas afectadas y los motivos
  2. El refugio de Carlos Herrera en uno de los pueblos costeros más famosos de Cádiz: una casa de tres plantas con un espectacular jardín y camas balinesas junto a la playa
  3. Las escuelas infantiles serán gratis en Andalucía también para los niños de menos de 1 año a partir del curso 2026-2027
  4. La 'rebelión' de los chiringuitos de Andalucía: el cambio de la ley de Costas crea nuevas reglas del juego para los negocios de playa
  5. El pacto con Vox dinamita los acuerdos de Juanma Moreno con los sindicatos y patronal: recortará 3,5 millones de euros de financiación en 2027
  6. Gavira sienta las bases de la vicepresidencia de Vox en la Junta de Andalucía: “Empieza una nueva era, el Gobierno pondrá siempre a los españoles por delante”
  7. Alerta en Matalascañas por los “gorrillas”: la Policía Local pide no pagar y avisar de inmediato a las fuerzas de seguridad
  8. Un incendio obliga a cortar la autovía Sevilla-Cádiz en ambos sentidos durante más de media hora

Punta Umbría adelanta valores normales en sus playas tras la alerta, aunque la Junta espera resultados oficiales también en Matalascañas

Punta Umbría adelanta valores normales en sus playas tras la alerta, aunque la Junta espera resultados oficiales también en Matalascañas

Vende 10 cupones premiados de la ONCE en Chipiona en su quinto día de trabajo: "Esto es empezar a hombros"

Vende 10 cupones premiados de la ONCE en Chipiona en su quinto día de trabajo: "Esto es empezar a hombros"

Golpe internacional al tabaco ilegal con registros en Sevilla, Huelva y otras cuatro provincias: 50 detenidos y seis fábricas desmanteladas

Golpe internacional al tabaco ilegal con registros en Sevilla, Huelva y otras cuatro provincias: 50 detenidos y seis fábricas desmanteladas

Juanma Moreno nombra su primer gobierno de coalición con Vox: continuidad y perfiles con peso político

Juanma Moreno nombra su primer gobierno de coalición con Vox: continuidad y perfiles con peso político

Más de 47.000 funcionarios de la Junta de Andalucía pueden solicitar ya el teletrabajo: aprobados los requisitos y las condiciones

Más de 47.000 funcionarios de la Junta de Andalucía pueden solicitar ya el teletrabajo: aprobados los requisitos y las condiciones

La playa familiar de Granada que se ha convertido en la favorita de los ingleses: "Tiene aguas tranquilas y vistas panorámicas"

La playa familiar de Granada que se ha convertido en la favorita de los ingleses: "Tiene aguas tranquilas y vistas panorámicas"

El tren que unirá Santa Justa y el aeropuerto de Sevillla estará en 2030: se prevén 2,1 millones de viajeros al año con la misma tarifa del Cercanías

El tren que unirá Santa Justa y el aeropuerto de Sevillla estará en 2030: se prevén 2,1 millones de viajeros al año con la misma tarifa del Cercanías

Jesús Cózar, olivarero de Jaén: "El 80% del aceite de oliva que se consume en Estados Unidos procede de Andalucía"

Jesús Cózar, olivarero de Jaén: "El 80% del aceite de oliva que se consume en Estados Unidos procede de Andalucía"
Tracking Pixel Contents