Rocío Díaz, de gestionar el monumento con más turistas de Andalucía a afrontar el gran desafío del acceso de los jóvenes a la vivienda

La vivienda y las políticas de juventud se unirán por primera vez en una consejería en Andalucía. El presidente andaluz ha decidido en su nuevo gobierno aligerar el peso del tradicional departamento de Fomento para que su gestión se centre en uno de los grandes problemas de los andaluces. Al frente seguirá la granadina Rocío Díaz (Granada, 1975), quien viene de liderar la aprobación de la ley de más envergadura tramitada durante la última legislatura y que tiene por delante el desarrollo del nuevo plan de vivienda.

Rocío Díaz, una trabajadora constante, inició su trayectoria política en el Ayuntamiento de Granada, provincia por la que es candidata y con la que mantiene una estrecha relación personal, política y profesional. Fue delegada durante los gobiernos de José Torres Hurtado y tras su salida, ya en la oposición, asumió la portavocía del Grupo Municipal hasta el año 2019. Un bagaje suficiente para darle una visión municipalista completa que ha marcado sus decisiones y sus relaciones con los ayuntamientos durante toda la legislatura. No llegó nunca a la Alcaldía pero sí le abrió las puertas para dar un paso importante al asumir en marzo de 2019 el que ha sido uno de sus mayores retos profesionales: la gestión del Patronato de la Alhambra y el Generalife, el monumento más visitado de Andalucía.

La salida de otra granadina, Marifrán Carazo a la Alcaldía de Granada en 2023 le abrió una plaza en San Telmo asumiendo sus mismas competencias. Heredó los proyectos de las líneas del metro reconducidos, a los que dio impulso, e incorporó como prioridades de su agenda política la gestión de la vivienda con la aprobación de la primera ley. Durante estos años ha recorrido toda la geografía andaluza y ha puesto el foco en sus infraestructuras y en su red de carreteras, donde se han impulsado distintas actuaciones de mejora especialmente tras las últimas lluvias.

Aunque ha tratado de mantener un perfil dialogante y ha apostado por la moderación en el tono de sus palabras, sus competencias le han llevado a asumir importantes confrontaciones con el Gobierno de España. En el ámbito ferroviario el choque se ha centrado en el ministro de Transportes, Óscar Puente, y en vivienda con la ministra Isabel Rodríguez a quien ha recurrido prácticamente todas sus decisiones, principalmente la ley de vivienda, que llegó al Constitucional y que no se aplica en Andalucía en la parte potestativa, y el nuevo plan que supone una financiación de 1.197 millones.

Es la única granadina de un gobierno andaluz que ha respetado todas las cuotas provinciales y asume uno de los grandes retos de la legislatura. De hecho, la unión de las políticas de juventud y vivienda es una de las grandes innovaciones de la estructura de esta próxima legislatura. Ambas áreas fueron fijadas como eje del programa electoral de Moreno.

Formación profesional y trayectoria académica

Antes de su llegada a la política, Rocío Díaz se licenció en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada. Trabajó en Relaciones Externas de la empresa Cervezas Alhambra, fue responsable de Comunicación, Marketing y Relaciones Institucionales del Parque Metropolitano, Industrial y Tecnológico de Granada.