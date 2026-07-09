Rota se moviliza contra el traslado de su párroco tras solo diez meses en la iglesia del Carmen

Una decisión del Obispado de Asidonia-Jerez tiene en vilo a la comunidad católica de Rota (Cádiz). El cese fulminante del párroco Pedro Javier Carrasco Fernández, tras apenas diez meses en el cargo, ha provocado una respuesta social inédita en el municipio: los fieles ya han recogido más de 3.000 firmas para exigir al obispo, José Rico Pavés, que dé marcha atrás y le permita continuar con su labor. "Estamos vivienda una situación muy dolorosa", sostienen algunos de los feligreses roteños.

Carrasco tomó posesión de la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen el 27 de agosto de 2025. En menos de un año, su gestión ha dado un vuelco a la actividad del templo, según defienden vecinos del municipio. Atendiendo a lo que explican los propios feligreses, el sacerdote ha logrado reenganchar a jóvenes y familias que se habían alejado de la Iglesia, devolviendo la asistencia masiva a las misas dominicales y revitalizando por completo la vida comunitaria.

Los efectos de estos meses de trabajo se notan en los datos. Las inscripciones para la Primera Comunión han registrado un aumento notable. Se han reactivado y fortalecido los grupos de oración locales. Cáritas Parroquial ha multiplicado su actividad y programas de ayuda. Las actividades destinadas a niños y jóvenes han crecido sustancialmente. Con estos argumentos, los fieles se están organizando y haciendo fuerza para tratar de cambiar la decisión de la jerarquía eclesiástica y que el párroco pueda permanecer en su parroquia.

Uno de los hitos más recordados de esta breve etapa fue la reciente llegada de la Sagrada Imagen de Nuestra Señora del Carmen, que abarrotó el templo en una jornada de enorme repercusión para los devotos locales. "No buscamos enfrentamientos ni polémicas. Solo queremos que se conozca lo que está viviendo una comunidad que ha recuperado la esperanza gracias al trabajo silencioso y generoso de un sacerdote que ha entregado su vida por sus feligreses", defienden algunos vecinos roteños.

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Por todo ello, la orden de traslado emitida por la diócesis ha sentado como un jarro de agua fría. La masiva recogida de firmas no es solo una petición burocrática, sino un reconocimiento público de los vecinos al trabajo, la cercanía y la humildad de un sacerdote que ha cambiado el rumbo de la parroquia en tiempo récord. Ahora, la pelota está en el tejado del Obispado, que deberá decidir si atiende el clamor de Rota o mantiene el traslado.