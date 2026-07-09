Valle García renuncia a su cargo como gerente del SAS en el inicio del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía

Valle García (Córdoba, 1975), directora gerente del Servicio Andaluz de Salud, ha presentado su renuncia al cargo tras casi tres años en la gerencia, tal como ha adelantado La Ser y ha confirmado El Correo de Andalucía. Fuentes del SAS explican a este periódico que se trata de un cambio "previsto y pactado" que se enmarca en el "proceso de transformación y cambio del SAS" al que el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha referido en numerosas ocasiones durante la campaña electoral.

Aunque el anuncio de la dimisión de García fue comunicado al consejero hace ya unos días, no se ha formalizado hasta este jueves, coincidiendo con el anuncio del nuevo Consejo de Gobierno de la próxima legislatura. A pesar de que la posibilidad de que García dejara el cargo era un rumor conocido entre los sindicatos sanitarios, según ha podido saber este medio, no se esperaba que la propia gerente decidiera oficializar su decisión este jueves.

Su perfil gestor comenzó en 2017 de la mano de Susana Díaz cuando fue nombrada directora gerente del Hospital Reina Sofía de Córdoba y llegó a la cúspide de su carrera cuando Moreno la proclamó gerente del SAS. Es decir, está considerada una gestora sanitaria de continuidad, no una dirigente de partido. Durante sus años como gerente de diversos organismos, ha estado imputada por el caso de contratos de mascarillas que denunció parte de la oposición y por su presunta vinculación a una causa abierta por posibles irregularidades en contratos menores, de emergencia y prórrogas de la Plataforma Logística Sanitaria del Hospital Reina Sofía durante la pandemia.

Valle García llegó al puesto en diciembre de 2023 sustituyendo a Diego Cargas. Es médica de profesión, especialista en Aparato Digestivo, y procede del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, donde fue directora gerente durante cerca de seis años y medio.

Esta renuncia, se suma a una retahíla de ceses y dimisiones que vienen sucediendo en el último año. Entre los más sonados, la de la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, a raíz de la crisis de los cribados de cáncer de mama, y el cese de María Luisa del Moral, viceconsejera de Salud y Consumo. Precisamente, García fue nombrada gerente del SAS el mismo día que Del Moral fue proclamada viceconsejera.

Imputada en el caso de los contratos de Emergencias

Uno de los principales lastres del paso de García por la gerencia del SAS ha sido su imputación en la causa sobre contratos sanitarios de emergencia y prórrogas o adendas posteriores. Cuando el caso saltó en la prensa en 2024 sobre unas presuntas irregularidades en los contratos de emergencias, el PSOE y Adelante Andalucía decidieron presentar una querella. La denuncia sostenía que el SAS habría usado mecanismos excepcionales de contratación más allá de la fase crítica de la pandemia y que, en algunos casos, se habrían firmado adendas retrospectivas para justificar pagos vinculados a contratos ya vencidos. De acuerdo con la querella del PSOE, el montante de esas adjudicaciones a dedo ascendía a 242 millones de euros.

Durante el procedimiento judicial, García declaró como investigada en calidad de gerente junto a sus antecesores en la Gerencia del SAS: Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas. Tras el auto, el juez concluyó que en la prórroga de ese tipo de contratos, que permitía la adjudicación a dedo de suministros sanitarios, "no existían indicios de delito". Además, dictaminó que las decisiones adoptadas por Valle García y los anteriores gerentes "no vulneraron la Ley de Contratos del Sector Público" y la utilización de contratos de emergencia respondía a "necesidades perentorias" derivadas de la crisis sanitaria y del retraso asistencial acumulado tras la pandemia. Además, "no hubo una actuación arbitraria o caprichosa ni un abuso injustificado de poder", por lo que descartó el delito de prevaricación por el que fue imputada.

El juez sí reconoció que podían existir "aspectos administrativos susceptibles de mejora o de reproche", pero consideró que esas posibles irregularidades no alcanzaban relevancia penal. Es decir, diferenció entre una eventual incorrección administrativa y la comisión de un delito. Ese procedimiento fue archivado por un juzgado de Sevilla en enero de 2026, aunque el archivo fue recurrido por PSOE y ante la Audiencia Provincial.

Posibles irregularidades en contratos menores del Reina Sofía

En enero de este año, el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba abrió diligencias previas para investigar contratos de compras y suministros de la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba-Hospital Reina Sofía durante la pandemia, en concreto de 2020 y 2021. Cuando se abrieron diligencias, la hasta ahora gerente no figuró como investigada, sino que el juzgado ordenó comunicarle la existencia del procedimiento por su condición de entonces gerente de la Plataforma Logística Sanitaria y del Hospital Reina Sofía, dejando una posible declaración para una fase posterior.

La causa, que sigue abierta, analiza posibles irregularidades en contratos menores, contratos de emergencia y prórrogas firmados durante la pandemia. Según las informaciones publicadas, el juez aprecia indicios para investigar posibles delitos de prevaricación administrativa, fraude en la contratación y falsedad documental. El juez dejó fuera malversación y organización criminal, aunque mantiene la investigación por otros posibles delitos vinculados a la contratación pública.