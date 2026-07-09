Vende 10 cupones premiados de la ONCE en Chipiona en su quinto día de trabajo: "Esto es empezar a hombros"

Llevaba cinco días de vendedor de la ONCE y reparte 10 cupones premiados en Chipiona con 35.000 euros cada uno. La suerte ha sonreído este miércoles a esta localidad gaditana de la mano de Marco González, que se ha estrenado como vendedor repartiendo 350.000 euros en su primera semana de trabajo. "Llevo cuatro días y esto es empezar por la puerta grande, a hombros", ha afirmado.

Un estreno con premio en Chipiona

Según ha informado la ONCE en una nota, González es natural de Sanlúcar de Barrameda, aunque residió durante 30 años en Barcelona, donde trabajó en la industria de la automoción. Hace seis años regresó a Andalucía y el pasado año, tras someterse a una operación de cadera, obtuvo el certificado de discapacidad, lo que acabó convirtiéndose en su puerta de entrada a la organización.

Marco comenzó a trabajar como vendedor el pasado jueves y, apenas unos días después, en su quinto día de trabajo, ha vendido diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno. "Estaba muy inquieto de no meter la pata, porque los primeros días son siempre complicados, es mucha responsabilidad, al principio cuesta arrancar, pero, 'palante'", ha manifestado el vendedor, que ha llevado la suerte a usuarios del trayecto que va de la Playa de Regla a La Laguna. "Estoy más contento que si me hubiera tocado a mí", ha añadido.

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Premios también en Barbate y Sevilla

El sorteo del 8 de julio, dedicado al Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, que se celebra este domingo, también ha dejado sendos cupones premiados con 35.000 euros cada uno en Barbate, vendido por Bienvenido Suárez, y en Sevilla. El resto de los premios han ido a Canarias y a la Comunidad de Madrid. El Sorteo del Cupón Diario de la ONCE se celebró este miércoles 8 de julio de 2026 y correspondió al número 95.871, con la serie 006.