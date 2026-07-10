Antonio Sanz señala que entre los fallecidos en el incendio de Almería hay al menos un español y "los otros podrían ser belgas o británicos"

Antonio Sanz ha comparecido ante los medios en el Puesto de Mando Avanzado para explicar la última hora del incendio de Almería. El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía ha explicado que "lo prioritario es la acción". "Tanto de atender a las personas heridas, como de buscar a familiares que están acogidos en albergues. También está la labor lógica en relación con los fallecidos", apuntó Sanz.

Sanz explicó que el fuego, que ya ha costado la vida a once personas, tiene su origen en un tendido eléctrico. "Termina avanzando muy rápido, con un viento muy importante, y todo eso a una velocidad extraordinaria, en una situación muy compleja, porque como ahora puede explicar el alcalde, hay múltiples diseminados", señaló el vicepresidente. "Luego, por otro lado, es una zona de muchísimo barranco donde actuar con los dispositivos de incendio es francamente complejo, porque no puede entrar ni la maquinaria. La verdad es que estamos ante una una situación que solamente podemos calificar de tragedia, porque evidentemente hoy está siendo una jornada y ayer trágica", explicó Sanz.

El incendio en Los Gallardos visto desde el Puerto de Garrucha. / Europa Press / Europa Press

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía insistió en que las muertes se produjeron por las salidas de los vecinos, que trataron de huir, algo que también señaló Juanma Moreno. "A pesar de una evacuación realizada por el ayuntamiento e intentando dar instrucciones a todos los vecinos, junto a la Guardia Civil y junto a los dispositivos locales, se hace un un trabajo que ha evitado, evidentemente, situaciones peores para que el incendio no afectara". Sobre las situaciones que se produjeron en los diseminados, Sanz explicó que cuatro personas murieron en un coche. "Son de nacionalidad extranjera, podrían ser británicos". El otro escenario con muertos es de nueve personas que salen andando, dos consiguen salvarse y las otras siete fallecen. Uno de ellos es español y los otros podrían ser belgas o británicos también".

En este sentido, resaltó la importancia de atender siempre a la recomendación de las autoridades. "Si las autoridades indican que hay que evacuar y dicen por dónde hay que evacuar, es clave atender esas peticiones. En este caso, ha podido ocurrir que buscando la salida ya tardía, porque no hubiera habido una decisión por parte de ellos anterior, las salidas no fueran las adecuadas y se metieran en una ratonera, en una trampa. Una rambla donde prácticamente no tenía ni salida, con lo cual, ha llevado a que lamentablemente tengamos que lamentar profundamente estos once fallecidos".

El flanco derecho es el que más preocupa

La Junta de Andalucía y Antonio Sanz han reseñado que el número total de efectivos disponibles en Almería es de 464. En despiece, 177 efectivos del Infoca entre especialistas y bomberos (21 retenes de bomberos, que son unos 150 bomberos) y 9 camiones. Además, hay 16 aeronaves desplegadas ayer jueves y 11 más que se irán incorporando a lo largo del día de hoy. Hay además 64 militares, 12 autobombas y 2 vehículos nodriza de la UME.

La Unidad Militar de Emergencias, por su parte, ha contabilizado un total de 220 militares y 70 medios del Segundo Batallón de Intervención BIEM2 son los que están interviniendo en el Incendio Forestal de Los Gallardos, en Almería.

Sobre la situación del incendio, las autoridades han explicado que el flanco derecho es el que más preocupa "por su posible avance hacia zonas de cultivo". "El flanco izquierdo permanece muy activo, aunque su avance se dirige hacia la autovía", lo que tranquiliza a las autoridades.

"Los medios aéreos se están priorizando en el flanco izquierdo", señaló Sanz. "Se está actuando en tierra y también con medios aéreos y ahí es donde también está interviniendo la UME". Por su parte, en el flanco diestro se trató de "un incendio muy complicado porque, aparte de la orografía y los barrancos, muchísimos barrancos, hay multitud de diseminados que lógicamente dentro de toda la masa forestal, hay casas por todos los sitios". Eso "complica la situación".

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Lo que más preocupa a las autoridades en estos momentos es un cambio de viento. "Esta noche no hemos tenido y eso ha favorecido evidentemente las actuaciones del dispositivo Infoca, la UME y los bomberos", explicó Sanz. "La previsión es que podamos tener vientos como el de ayer, con lo cual, lógicamente, lo que estamos también son tomando medidas preventivas para que hagamos frente a ese cambio de de viento que puede ir a a sur, suroeste".