Este conocido pueblo de Cádiz ya ha abierto su nuevo parque de atracciones en la playa: más de 4.000 metros cuadrados con montaña rusa, coches de choque y el clásico Tren de la Bruja

El municipio gaditano de Chipiona acaba de incorporar a sus opciones de ocio y diversión en familia un nuevo parque de atracciones situado junto a la playa pensado para todos los públicos. Se trata de Chipiona Park, un nuevo recinto que abrió sus puertas este pasado miércoles y que se mantendrá disponible durante todas las tardes y noches de verano hasta el 31 de agosto.

Este parque, que cuenta con una treintena de atracciones, además de juegos recreativos y puestos de comida, ocupa una parcela de más de 4.000 metros cuadrados en la avenida de Granada, junto al Centro de Interpretación Rocío Jurado y a menos de diez minutos a pie del Puerto Deportivo.

Casi 30 atracciones para toda la familia en Chipiona

Este entorno de ocio pensado para todas las edades y perfecto para visitar en familia o con amigos abrirá durante el verano todos los días de la semana a partir de las 19.00 horas.

De este modo, los visitantes podrán disfrutar de casi 30 atracciones para toda la familia, entre las que destacan el clásico Tren de la Bruja, los míticos coches de choque o la montaña rusa conocida como El Ratón Vacilón.

Juegos, hinchables y puestos de comida en Chipiona Park

Además, este parque, que aspira a convertirse en uno de los planes de ocio favoritos de gaditanos y turistas en la costa de Cádiz, contará con juegos de habilidades y máquinas recreativas, así como hinchables y puestos gastronómicos con opciones como gofres, algodón de azúcar, hamburguesas y perritos, entre otros.

A esto se sumarán las distintas actuaciones musicales y teatrales que se realizarán en el entorno, así como las animaciones y fiestas LED y temáticas que se producirán durante el verano.

Entrada gratuita y pago por atracción en Cádiz

El acceso al parque es completamente libre y gratuito, aunque lo que sí habrá que pagar es cada una de las máquinas y atracciones utilizadas.

En la amplia programación con la que contará el parque, que se suma a las atracciones con las que dispone, destaca el 'Show Disney' que se llevará a cabo este sábado a las 21.00 horas, en el que los usuarios podrán contemplar a Stitch, Olaf y Woody en una hora y media de animación, bailes, teatro y muchas sorpresas.

Show Disney, K-Pop y fiestas LED durante el verano

Entre las distintas iniciativas que se producirán durante el verano destacan el 'Show de las Guerreras K-Pop', que se celebrará el 25 de julio y el 8 de agosto, y este 'Show Disney', que se llevará a cabo este sábado y el 22 de agosto.

Junto a estos espectáculos se encuentran diversas actividades y eventos, como el 'Mundial Fest' del 11 y 18 de julio, la 'Fiesta LED' del 16 de julio y el 29 de agosto, además de una actividad de 'Maquillaje Neón' el 1 y 15 de agosto.

Para facilitar que los usuarios puedan acceder a este centro, Chipiona Park ha habilitado un aparcamiento en una parcela privada de 1.000 metros cuadrados.