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Incendio en Almería, en directo: última hora de los fallecidos en Los Gallardos
Mueren al menos 11 personas en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)
Al menos 11 personas han fallecido en el incendio forestal que se ha declarado este jueves en un paraje del municipio de Los Gallardos (Almería), según ha informado el 112 de Andalucía, elevando así el balance anterior que dejaba en seis el número de decesos producidos en una pedanía de Bédar, algunos de los cuales han sido hallados en sus vehículos. Aunque el 112 informó de una docena de víctimas mortales, la Junta de Andalucía ha rebajado la mañana de este viernes a 11 la cifra de fallecidos. Juanma Moreno ha anunciado que hay un total de 19 personas desaparecidas aún.
Domingo Díaz
Cortada la carretera N-340A en el entorno de Almocáizar
El incendio foresatal de Los Gallardos (Almería) en el que han fallecido al menos 11 personas continúa sin ser controlado. Por el momento, s eencuentra cortada la carretera N-340A en el entorno de Almocaizar. La A-7 ya ha recuperado la normalidad tras ser necesario el corte de una de sus calzadas, informó el Ministerio de Transportes.
Laura Rubio (Almería)
Una vecina de Los Gallardos: "El fuego está incontrolable"
Paula, de 30 años, ha explicado que el fuego de Almería se originó por la caída de un poste de luz en Almocáizar, una pedanía de la localidad. La vecina cuenta que varios de los fallecidos trataban de huir en sus vehículos o motos y son en su mayor parte de Bédar, una pedanía de los Gallardos que se ha visto muy afectada por el suceso. "Está incontrolable".
Domingo Díaz
Juanma Moreno anuncia la desaparición de 19 personas en el incendio de Almería
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que en el incendio de Almería hay 19 personas desaparecidas, además de las 11 fallecidas. En los micrófonos de Cope, ha dejado entrever que podría haber ya un decimosegundo cuerpo encontrado, aunque no hay confirmación de tal extremo. "Son muchas casas diseminadas, en los cortijitos clásicos que hay por esa zona, y donde desgraciadamente muchos de ellos han buscado la salida natural, conocen los caminos y no pensaron en ningún momento que pudiera producirse una ratonera como se ha producido en alguno de los caminos por donde ellos querían huir", señaló Moreno. Más información.
Evacuados los vecinos de cinco zonas de Los Gallardos
Los Gallardos ha amanecido con cinco zonas todavía evacuadas. Lls vecinos de Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos y La Serena y Pinar de Bédar permanencen fuera de sus viviendas por precauciòn.
López Miras ofrece todos los recursos de Murcia para colaborar en el incendio de Almería
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha expresado este viernes su solidaridad con las víctimas y afectados por el incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería) y ha puesto a disposición de las autoridades andaluzas todos los medios necesarias.
El presidente murciano ha trasladado su apoyo a través de un mensaje publicado en la red social X, en el que se ha mostrado "consternado por el terrible incendio en nuestra tierra hermana Almería y por sus devastadoras consecuencias".
Asimismo, ha enviado "todo nuestro cariño y solidaridad con las víctimas, sus familias y con todos los afectados".
Incertidumbre sobre el balance final de muertos
Desde el Espacio Cultural de Los Gallardos, habilitado como una zona de atención a los afectados, el alcalde de la localidad, Francisco Miguel Reyes, ha detallado en declaraciones a TVE que todavía se desconoce la cifra exacta de víctimas y que, a los fallecidos, hay que sumar al menos ocho personas que también presentan heridas.
"Es un fuego que no se había conocido anteriormente, muy grave, que está afectando a la zona de Los Gallardos y sobre todo al pueblo y al término municipal de Bédar", ha indicado Reyes, quien ha destacado el despliegue para atender a los afectados de Policía Local, sanitarios y servicios sociales desplazados desde distintos municipios.
De los ocho heridos del fuego de Andalucia, cuatro están graves y se prevé su traslado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla
Los cuatro heridos más graves presentan quemaduras de distinta tipología y la previsión es que terminen siendo trasladados en helicóptero desde el Hospital Torrecárdenas de Almería al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Condolencias de los partidos
La secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha enviado su apoyo a los vecinos y responsables municipales de Los Gallardos, Bédar y Lubrín y a los profesionales que trabajan en la extinción.
El portavoz de Vox en Andalucía y vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira, ha publicado que está "consternado" por la tragedia del incendio, ha enviado cariño y apoyo a las familias y seres queridos de las víctimas, a los heridos y a todos los vecinos afectados.
El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha dicho que está muy pendiente de las trágicas noticias que llegan del incendio y ha enviado igualmente todo su cariño a las familias de las víctimas.
El coordinador federal de IU y diputado en el Parlamento andaluz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, se ha referido a la "enorme tragedia" que supone este incendio, cuya cifra de víctimas "desgarra", por lo que ha enviado su solidaridad con la población y las familias de las fallecidos.
Moreno suspende la toma de posesión del nuevo Gobierno andaluz por el incendio en Los Gallardos
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha decidido suspender el acto de toma de posesión del nuevo Gobierno andaluz, programado este viernes en el Palacio de San Telmo, tras el incendio forestal declarado en la localidad almeriense de Los Gallardos en el que se han registrado hasta el momento once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves.
El acto de toma de posesión estaba previsto a partir de las 10.00 horas y a continuación el nuevo Ejecutivo, primero de coalición entre PP y Vox, tenía previsto celebrar su primera reunión para iniciar formalmente la elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad para 2027.
Un amplio dispositivo ha tratado de contener las llamas en Almería durante toda la noche
En el dispositivo desplegado en el fuego en Los Gallardos han trabajado durante toda la noche alrededor de 150 efectivos: 16 grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones (TOP), dos técnicos de extinción (TEX), un agente de medio ambiente (AMA), un subdirector del Centro Operativo Regional o Provincial (COR/COP), cuatro autobombas, una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF), un Equipo de Mando de Incendios Forestales (EMIF) y una unidad de la Red de Emergencias de la Junta de Andalucía (REJA).
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