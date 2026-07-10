Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Incendio AlmeríaIncendio AlmeríaNueva mezquita SevillaNuevo Gobierno JuntaProyectos Sánchez-Pizjuán VillamarínViviendas las Razas47.000 funcionariosSanta Justa AeropuertoVPO Jiménez Becerril
instagramlinkedin

En Directo

Incendio en Almería, en directo: última hora de los fallecidos en Los Gallardos

Mueren al menos 11 personas en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)

Tragedia en Los Gallardos (Almería): carrera a contrarreloj para extinguir el fuego

Tragedia en Los Gallardos (Almería): carrera a contrarreloj para extinguir el fuego

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Domingo Díaz

Domingo Díaz

Almería

Al menos 11 personas han fallecido en el incendio forestal que se ha declarado este jueves en un paraje del municipio de Los Gallardos (Almería), según ha informado el 112 de Andalucía, elevando así el balance anterior que dejaba en seis el número de decesos producidos en una pedanía de Bédar, algunos de los cuales han sido hallados en sus vehículos. Aunque el 112 informó de una docena de víctimas mortales, la Junta de Andalucía ha rebajado la mañana de este viernes a 11 la cifra de fallecidos. Juanma Moreno ha anunciado que hay un total de 19 personas desaparecidas aún.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Andalucía pide no bañarse en dos playas de Punta Umbría y Matalascañas: estas son las zonas afectadas y los motivos
  2. Juanma Moreno nombra su primer gobierno de coalición con Vox: continuidad y perfiles con peso político
  3. Las escuelas infantiles serán gratis en Andalucía también para los niños de menos de 1 año a partir del curso 2026-2027
  4. Un incendio obliga a cortar la autovía Sevilla-Cádiz en ambos sentidos durante más de media hora
  5. Juanma Moreno anuncia el nuevo Gobierno de Andalucía, en directo: nombramiento de nuevos consejeros, carteras y última hora de la comparecencia
  6. El refugio de Carlos Herrera en uno de los pueblos costeros más famosos de Cádiz: una casa de tres plantas con un espectacular jardín y camas balinesas junto a la playa
  7. Juanma Moreno refuerza a Antonio Sanz en su nuevo Gobierno y crea las consejerías de Vivienda e Inteligencia Artificial
  8. El tren que unirá Santa Justa y el aeropuerto de Sevillla estará en 2030: se prevén 2,1 millones de viajeros al año con la misma tarifa del Cercanías

Juanma Moreno, sobre los fallecidos del incendio de Almería: "Muchos buscaron la salida natural y no pensaron que pudiera convertirse en una ratonera"

Juanma Moreno, sobre los fallecidos del incendio de Almería: "Muchos buscaron la salida natural y no pensaron que pudiera convertirse en una ratonera"

DIRECTO | 11 muertos en el incendio de Los Gallardos: algunos han sido hallados en vehículos

DIRECTO | 11 muertos en el incendio de Los Gallardos: algunos han sido hallados en vehículos

Este conocido pueblo de Cádiz ya ha abierto su nuevo parque de atracciones en la playa: más de 4.000 metros cuadrados con montaña rusa, coches de choque y el clásico Tren de la Bruja

Antonio Sanz, la mano derecha y el 'escudero' de Juanma Moreno asciende para ser el gran contrapeso de Vox

Juanma Moreno blinda su gobierno para desplegar una agenda propia de gestión que le distancie de las exigencias de Vox

Juanma Moreno blinda su gobierno para desplegar una agenda propia de gestión que le distancie de las exigencias de Vox

Suspendida la alta velocidad entre Madrid y Andalucía por un incendio en Córdoba

Suspendida la alta velocidad entre Madrid y Andalucía por un incendio en Córdoba

Valle García renuncia a su cargo como gerente del SAS en el inicio del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía

Patricia del Pozo repite en Cultura para proteger la calma del sector frente a Vox

Patricia del Pozo repite en Cultura para proteger la calma del sector frente a Vox
Tracking Pixel Contents