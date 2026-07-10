Incendio en Almería, en directo: última hora de los fallecidos en Los Gallardos

López Miras ofrece todos los recursos de Murcia para colaborar en el incendio de Almería

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha expresado este viernes su solidaridad con las víctimas y afectados por el incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería) y ha puesto a disposición de las autoridades andaluzas todos los medios necesarias.

El presidente murciano ha trasladado su apoyo a través de un mensaje publicado en la red social X, en el que se ha mostrado "consternado por el terrible incendio en nuestra tierra hermana Almería y por sus devastadoras consecuencias".

Asimismo, ha enviado "todo nuestro cariño y solidaridad con las víctimas, sus familias y con todos los afectados".