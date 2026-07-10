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El incendio de Almería impide la toma posesión de los nuevos consejeros del Gobierno andaluz, que ya ejercen sus cargos

El presidente Juanma Moreno y el nuevo vicepresidente Antonio Sanz se han desplazado a Almería para coordinar la emergencia

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a su llagada para informar a los medios de comunicación sobre la estructura y composición del nuevo gobierno.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a su llagada para informar a los medios de comunicación sobre la estructura y composición del nuevo gobierno. / Joaquín Corchero / Europa Press

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Victoria Flores

Victoria Flores

Sevilla

No ha habido foto del primer Gobierno de la Junta de Andalucía con Vox. El incendio de Los Gallardos, que suma ya 11 personas fallecidas, ha suspendido toda la agenda del Ejecutivo autonómico programada para hoy. A las 10:00 de la mañana de este viernes estaba prevista la toma de posesión del cargo de los nuevos consejeros, nombrados el jueves por el presidente Juanma Moreno, pero la actualidad ha primado.

El incendio declarado en la provincia de Almería en la tarde de este jueves por la caída de un poste del tendido eléctrico podría alcanzar las 12 personas fallecidas si se confirma una última víctima, además de la desaparición de otras 19 personas. Por el momento las llamas han dejado más de 3.150 hectáreas calcinadas. Hasta allí se trasladó el nuevo vicepresidente primero y responsable de Presidencia, Sanidad y Emergencia, Antonio Sanz.

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También el presidente de la Junta de Andalucía ha ido al puesto de mando para poder tener control de la situación en primera persona. Esto ha provocado que el acto de jura previsto haya tenido que ser cancelado, aun así, desde el equipo de Moreno confirman que todos los consejeros en funciones fueron cesados en la noche del lunes y los nuevos dirigentes ejercen ya a pleno rendimiento al frente de sus respectivas competencias.

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