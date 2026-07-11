Ana Mena paraliza en directo su concierto en Málaga ante el pase a semifinales del Mundial: "¡Gol de España!"

"¡Gol de España!". La cantante Ana Mena no pudo contener la emoción ante el último y decisivo gol de España en los cuartos de final del Mundial 2026. Lo hizo desde el escenario en dos ocasiones, una de ellas en plena actuación mientras interpretaba Quiero decirte, un tema que comparte junto al artista Abraham Mateo. Tras la noticia, la de Estepona interrumpió el concierto, cogió su bufanda de la Selección Española y comenzó a dar brincos por el escenario celebrando el pase a semifinales con las miles de personas que la acompañaban.

Fueron los goles de Fabián Ruiz y del centrocampista Mikel Merino los protagonistas de un concierto en el escenario del Weekend Beach Festival en Torre del Mar (Málaga). No era un show al uso, la cantante decidió dividir las enormes pantallas del escenario para retransmitir el partido en directo y, de esta forma, permitir al público que disfrutara de música y fútbol a la vez.

A medida que Mena avanzaba con sus canciones, el futbolista sevillano Fabián Ruiz marcó el primer gol para España, en el minuto 30. Después Bélgica igualó el partido hasta el minuto 99, cuando Mikel Merino le regaló la victoria a los de La Roja.

La reacción de Ana Mena no ha pasado desapercibida. Su celebración de los goles se ha viralizado en las redes sociales, donde su vídeo en TikTok ya acumula más de 220.000 me gustas y más de mil comentarios. De hecho, la propia artista reconoció que estaba "desconcentrada" por la emoción del encuentro.