Ana Mestre, la elegida por el PP para presidir el Parlamento andaluz tras el acuerdo con Vox

El Grupo Popular tiene previsto proponer a la actual vicepresidenta primera del Parlamento de Andalucía y diputada por Cádiz, Ana Mestre, como nueva presidenta de la Cámara andaluza. La dirigente popular sustituiría en el cargo a Jesús Aguirre, a quien el PP-A propondría, a su vez, como senador por designación autonómica.

El movimiento se produce al hilo de los cambios que el acuerdo entre PP-A y Vox introduce en la Mesa del Parlamento, después de que dicho pacto permitiera la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía.

Fuentes parlamentarias populares han confirmado que el PP-A prevé postular a Ana Mestre para presidir la Cámara una vez que tenga que dejar la vicepresidencia primera del Parlamento. Ese puesto, que Mestre ocupaba desde el pasado 11 de junio y que ya desempeñó en la legislatura anterior, pasará ahora a manos de Vox en virtud del acuerdo suscrito entre ambos partidos.

De esta manera, la previsión es que Ana Mestre pase de vicepresidenta primera a presidenta del Parlamento andaluz. En paralelo, Jesús Aguirre dejaría la Presidencia de la Cámara para incorporarse al Senado como uno de los representantes designados por el Parlamento de Andalucía a propuesta del PP-A.

El propio Juanma Moreno ya anticipó este jueves que Ana Mestre asumiría nuevas “responsabilidades” una vez que abandonara la vicepresidencia primera de la Mesa. El presidente andaluz destacó que la dirigente gaditana es “una de las mujeres más capaces y preparadas” de su equipo y aseguró que seguirá contando con ella en nuevas funciones.

El acuerdo entre PP-A y Vox contempla que la formación de Santiago Abascal asuma la vicepresidencia primera de la Mesa del Parlamento. Además, el Grupo Popular cederá a Vox una de las cinco plazas de senadores por designación autonómica que le corresponden en esta legislatura.

Para ocupar esa vicepresidencia primera, Vox tendría previsto situar a la diputada Beatriz Sánchez, que ya forma parte del órgano de gobierno de la Cámara como vocal, con voz pero sin voto.

Los cambios podrían abordarse en un Pleno del Parlamento previsto para este mes de julio, previsiblemente el día 23. Antes, el próximo miércoles 15 de julio, están convocadas una reunión de la Mesa y otra de la Junta de Portavoces, en las que podría quedar definido el orden del día de esa sesión.

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