Antonio Sanz responde a las críticas del ministro Óscar Puente por el ES-Alert en el incendio de Los Gallardos: "No tiene ni idea... está fuera de lugar"

El Vicepresidente primero de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha defendido este sábado desde el puesto de mando avanzado del incendio de Los Gallardos los motivos por los que no se activó el sistema ES-Alert durante las evacuaciones. Lo ha hecho después de ser preguntado por la polémica surgida tras el incendio forestal que ha dejado 12 fallecidos en Almería y ha arrasado ya más de 6.000 hectáreas.

Sanz también ha lanzado un dardo a las críticas políticas surgidas en las últimas horas. “Si alguien quiere polemizar políticamente con esto, no tiene ni idea de cómo es el ES-Alert”, ha dicho. Además, ha asegurado que vio declaraciones de “algunos ministros” como Óscar Puente sobre este asunto que, a su juicio, están “fuera de lugar” en un momento en el que lo importante debe ser “sumar, colaborar, cooperar y coordinar”.

En cambio, el ministro Félix Bolaños ha querido tender la mano y recalcar que "es el momento de la colaboración institucional y de trabajar codo con codo para estabilizar cuanto antes el incendio".

Sanz ha sido tajante al señalar que la activación de este sistema no responde a criterios políticos, sino técnicos. “El ES-Alert siempre se activa con criterios técnicos. No tiene nada que ver con la política”, ha explicado ante los medios. Según ha defendido, son los profesionales de Protección Civil quienes valoran su uso en función de las características concretas de cada emergencia.

El mensaje hubiera llegado a 6.000 vecinos y hubiera generado confusión

El consejero ha argumentado que el sistema funciona a través de antenas de telefonía, con coberturas amplias, por lo que resulta operativo para avisos dirigidos a grandes poblaciones, comarcas o zonas amplias. Sin embargo, en este caso, al tratarse de núcleos pequeños y diseminados, su utilización podría haber provocado que el mensaje llegara a vecinos que no estaban afectados directamente por el incendio.

“Si mandamos el ES-Alert, se lo mandamos a 6.000 vecinos”, ha señalado Sanz para explicar que el aviso habría alcanzado a mucha más población de la que realmente debía ser evacuada. En ese sentido, ha insistido en que la emergencia requería mensajes muy concretos, ya que en unas zonas había que ordenar evacuación, en otras confinamiento y en otros casos rutas de salida distintas.

Según Sanz, esa falta de precisión podía haber generado confusión. “Gente que tenía que haberse evacuado hubiera recibido mensajes de confinamiento, y gente que tenía que haberse confinado hubiera recibido mensajes de evacuación”, ha afirmado. Por eso, ha defendido que en esta situación el ES-Alert “hubiera perjudicado más claramente a la población que haberle beneficiado”.

La decisión fue comunicarse "vecino por vecino"

El consejero también ha apuntado a los problemas de comunicación registrados durante el incendio. Según ha indicado, existen informes que reflejan la caída de postes de comunicación y la existencia de poblaciones incomunicadas, por lo que el sistema tampoco habría tenido efecto en algunas zonas.

Frente a ello, Sanz ha defendido el método utilizado por el Ayuntamiento y los servicios de emergencia: avisar directamente a los vecinos. Según ha explicado, el alcalde trasladó que se optó por comunicar “vecino por vecino” mediante voluntarios, concejales, Policía Local y otros efectivos. “La mejor manera que se podía trasladar a una población tan pequeña era verbalmente, a través de personas responsables de la autoridad local”, ha señalado.

El consejero ha recordado que Andalucía sí ha utilizado el sistema en otras emergencias, especialmente durante episodios de inundaciones. “En las inundaciones lo utilizamos diez veces”, ha subrayado, para insistir en que si no se activó en Los Gallardos fue porque los técnicos consideraron que no era el método adecuado en esta ocasión.