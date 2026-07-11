El Infoca logra estabilizar el grave incendio de Rute que ha obligado a cortar una carretera y ha provocado, al menos, un herido leve

Un incendio declarado durante la tarde de este sábado en el término municipal de Rute ha obligado a desplazar a un gran número de bomberos. Según ha informado el Infoca, el fuego se ha declarado a primera hora de la tarde. La ardua labor de los bomberos forestales ha permitido, al menos, estabilizar el fuego sobre las 17.30 horas.

En un primer momento, hasta el lugar del fuego se desplazaron 44 bomberos forestales, tres helicópteros y cuatro aviones. Poco después fue necesario aumentar el despliegue hasta los 70 efectivos, dos autobombas, dos helicópteros semipesados y otro pesado, cuatro aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y otro de coordinación, así como una unidad médica.

Un bombero herido y evacuado al hospital

Según ha podido saber este medio, al menos un bombero ha resultado herido leve y ha sido atendido en el Hospital de Cabra por quemaduras, aunque se trasladó hasta el centro sanitario por sus propios medios.

Junto a Adebo y al núcleo urbano

Los primeros avisos comenzaron a llegar en torno a las 14.30 horas, según fuentes municipales, cuando varios vecinos alertaron de las llamas en un paraje conocido como Pinar de Rute, cerca del núclo urbano. Se trata de una zona boscosa pero sin urbanizaciones ni viviendas afectadas. Concretamente, el fuego se ha iniciado en la pista forestal que sube por el Pinar de Rute, entre las dos reservas que Adebo (Asociación en Defensa del Borrico) tiene allí. Más cerca de la primera, aunque no ha sido necesario tampoco evacuar a los animales que tiene la asociación.

Imagen de uno de los focos del incendio forestal de Rute. / Policía Local de Rute

El dispositivo de emergencias se activó con mucha rapidez y en apenas media hora ya había efectivos sobre el terreno. Además de los medios del Infoca, también han trabajado en la zona dos patrullas de la Policía Local y agentes de la Guardia Civil, así como bomberos de Cabra y Montilla.

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Por precaución y para evitar desplazamientos innecesarios, la Policía Local ha restringido el tráfico en la carretera que va de Rute a Lagunillas.

Fuente: Diario Córdoba