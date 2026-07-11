Sucesos
El Infoca logra estabilizar el grave incendio de Rute que ha obligado a cortar una carretera y ha provocado, al menos, un herido leve
El fuego ha sido declarado en el Pinar de Rute, junto al refugio de la Asociación de Defensa del Borrico y cerca del núcleo urbano
Rafael Verdú
Un incendio declarado durante la tarde de este sábado en el término municipal de Rute ha obligado a desplazar a un gran número de bomberos. Según ha informado el Infoca, el fuego se ha declarado a primera hora de la tarde. La ardua labor de los bomberos forestales ha permitido, al menos, estabilizar el fuego sobre las 17.30 horas.
En un primer momento, hasta el lugar del fuego se desplazaron 44 bomberos forestales, tres helicópteros y cuatro aviones. Poco después fue necesario aumentar el despliegue hasta los 70 efectivos, dos autobombas, dos helicópteros semipesados y otro pesado, cuatro aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y otro de coordinación, así como una unidad médica.
Un bombero herido y evacuado al hospital
Según ha podido saber este medio, al menos un bombero ha resultado herido leve y ha sido atendido en el Hospital de Cabra por quemaduras, aunque se trasladó hasta el centro sanitario por sus propios medios.
Junto a Adebo y al núcleo urbano
Los primeros avisos comenzaron a llegar en torno a las 14.30 horas, según fuentes municipales, cuando varios vecinos alertaron de las llamas en un paraje conocido como Pinar de Rute, cerca del núclo urbano. Se trata de una zona boscosa pero sin urbanizaciones ni viviendas afectadas. Concretamente, el fuego se ha iniciado en la pista forestal que sube por el Pinar de Rute, entre las dos reservas que Adebo (Asociación en Defensa del Borrico) tiene allí. Más cerca de la primera, aunque no ha sido necesario tampoco evacuar a los animales que tiene la asociación.
El dispositivo de emergencias se activó con mucha rapidez y en apenas media hora ya había efectivos sobre el terreno. Además de los medios del Infoca, también han trabajado en la zona dos patrullas de la Policía Local y agentes de la Guardia Civil, así como bomberos de Cabra y Montilla.
Por precaución y para evitar desplazamientos innecesarios, la Policía Local ha restringido el tráfico en la carretera que va de Rute a Lagunillas.
Fuente: Diario Córdoba
- La Junta de Andalucía pide no bañarse en dos playas de Punta Umbría y Matalascañas: estas son las zonas afectadas y los motivos
- Mapa del incendio de Los Gallardos, en Almería: dónde se sitúa el fuego y qué zonas están afectadas
- Juanma Moreno nombra su primer gobierno de coalición con Vox: continuidad y perfiles con peso político
- Juanma Moreno anuncia el nuevo Gobierno de Andalucía, en directo: nombramiento de nuevos consejeros, carteras y última hora de la comparecencia
- Incendio en Almería, en directo: última hora de los fallecidos en Los Gallardos
- Manuel Gavira, el hijo de panaderos que quiere impedir la entrada de menores migrantes en Andalucía
- Juanma Moreno refuerza a Antonio Sanz en su nuevo Gobierno y crea las consejerías de Vivienda e Inteligencia Artificial
- El tren que unirá Santa Justa y el aeropuerto de Sevillla estará en 2030: se prevén 2,1 millones de viajeros al año con la misma tarifa del Cercanías