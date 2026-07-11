Los medios aéreos se incorporan de forma progresiva a las tareas de extinción mientras continúa la búsqueda de personas desaparecidas

Los medios aéreos que combaten el incendio forestal declarado el pasado jueves en Los Gallardos, en Almería, han comenzado a incorporarse de forma progresiva este sábado a las tareas de extinción tras una noche en la que el siniestro ha evolucionado de forma favorable. El fuego ha dejado hasta el momento 12 fallecidos.

El Plan Infoca ha activado de manera escalonada un total de ocho medios aéreos para reforzar los trabajos contra las llamas, aunque el resto de la flota permanece disponible por si fuera necesario sumarse al operativo. Este viernes llegaron a participar hasta 32 aeronaves en las labores de extinción.

Durante la noche, los operativos han mantenido un trabajo intenso sobre el terreno. La Unidad Militar de Emergencias continúa desplegada con 220 efectivos y 70 medios, mientras que militares del Segundo Batallón de Intervención en Emergencias han realizado misiones de ataque directo al frente de las llamas, vigilancia de puntos calientes y labores de perimetración del incendio.

Por parte del Infoca, durante el dispositivo nocturno han trabajado 134 efectivos por tierra, ocho camiones autobomba, un buldócer y unidades médicas, de meteorología y de transmisiones.

Sin nuevos desalojos durante la noche

El avance del fuego, que se mantiene en situación operativa 2, no ha puesto en peligro nuevas zonas habitadas durante la noche, por lo que no se han producido nuevos desalojos desde los anunciados el viernes.

En total, unas 1.405 personas se han visto desplazadas por el incendio en distintos diseminados, barrios y núcleos como La Alameda, El Chive, El Marchal, zonas de Bédar, el diseminado de La Montaña, El Jauro o el municipio de Lubrín, que quedó totalmente confinado. También se vieron afectados residentes y visitantes de Alfaix, Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena y viviendas del Pinar de Bédar. La mayoría fueron trasladados al pabellón de deportes de Garrucha.

La mejora en la evolución del incendio y el descenso de la fuerza del viento han permitido reabrir al tráfico la Autovía A-7 a las 3.00 horas, entre los kilómetros 709 y 714, después de permanecer cortada prácticamente durante toda la jornada del viernes.

No obstante, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil mantiene cortada la carretera AL-6109, entre los puntos kilométricos 0 y 18,130, debido al incendio forestal. Las autoridades piden a los conductores que no accedan a la zona y utilicen itinerarios alternativos para garantizar la seguridad y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.

De forma paralela, continúa la búsqueda de posibles afectados. Hasta el momento se han registrado siete denuncias por desaparición y se mantiene la situación de 23 personas no localizadas.

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El departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil trabaja ya en el análisis genético de las muestras obtenidas en el Instituto de Medicina Legal para identificar los 12 cadáveres recuperados en la zona del siniestro.