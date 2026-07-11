Las muestras de los 12 fallecidos en el incendio de Los Gallardos ya están en Madrid para su identificación

Las muestras biológicas extraídas a las doce personas fallecidas en el incendio forestal originado en Los Gallardos, en Almería, ya se encuentran en Madrid para su análisis genético y posterior identificación, según ha informado oficialmente la Guardia Civil.

Las muestras fueron trasladadas en helicóptero durante la tarde-noche del viernes desde Almería y entregadas en la Dirección General de la Guardia Civil. Allí, los especialistas del departamento de Biología del Servicio de Criminalística serán los encargados de realizar los estudios necesarios para determinar la filiación de las víctimas.

De forma paralela, fuentes próximas al caso han indicado que la Policía Judicial ya ha tomado muestras de ADN a los familiares desplazados hasta la zona para poder cotejarlas con los perfiles obtenidos de los restos mortales.

El objetivo de los investigadores es intentar completar todo el proceso de identificación a lo largo de este domingo para remitir los resultados al juez responsable de la instrucción. De esta manera, se podría autorizar que los allegados se hagan cargo de los cuerpos.

Mientras concluyen estos trabajos, la conservación transitoria de los cadáveres está siendo gestionada por la UTE encargada de cubrir la zona de Levante, que engloba los partidos judiciales de Huércal-Overa, Vera, Purchena y Vélez-Rubio.

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Además, con el fin de agilizar todos los trámites derivados de la tragedia, se ha autorizado duplicar el turno de guardia en el Tribunal de Instancia de Vera, órgano judicial encargado de la investigación del siniestro. Fuentes consultadas apuntan que, si fuera necesario, este refuerzo podría prolongarse durante la próxima semana.