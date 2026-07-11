"Lo que pedimos es que cada uno aporte lo que pueda": así ayuda Huelva a Venezuela desde uno de sus hospitales

Una sala anexa a Urgencias en el Hospital Infanta Elena de Huelva se ha convertido estos días en un pequeño puente con Venezuela. Donde normalmente habría silencio, ahora se acumulan cajas de pañales, vendas, alimentos infantiles y sacos de ropa donados por vecinos, empresas y asociaciones para ayudar a las miles de personas que lo han perdido todo tras la catástrofe. Detrás de esa iniciativa, un grupo de médicos venezolanos que, desde Huelva, intenta tender la mano a su país a miles de kilómetros de distancia.

Una tragedia que toca muy de cerca

Al frente de esta iniciativa se encuentra el traumatólogo del Infanta Elena, Ángel Heredia, quien conoce perfectamente la Guaira, la zona cero del desastre, pues vivió allí antes de emigrar a España en 2019 tras homologar su título de Medicina.

Como presidente de la Asociación de Médicos Venezolanos en España, que reúne a unos 6.000 facultativos, fue uno de los primeros en organizar una respuesta desde nuestro país. "Empezamos el lunes de esta misma semana en un centro de acopio que nos han cedido aquí en el Infanta Elena", explica.

La gerencia del Hospital les ha cedido una sala contigua a Urgencias para instalar un centro de acopio desde el que coordinar la recogida de ayuda. El objetivo es reunir exactamente aquello que los médicos desplazados sobre el terreno consideran prioritario para atender a los miles de afectados.

Cartel del llamado a la ayuda a Venezuela. / El Correo

“Tenemos información directa de los médicos que están allí”

La asociación que preside Heredia ayuda a los facultativos venezolanos a homologar sus estudios en España. Por ello, cuenta con una red muy extendida en el país vinotinto. "A través de la asociación montamos un centro de telemedicina y tenemos médicos actuando a pie del desastre. Son ellos quienes nos dicen exactamente qué necesitan", explica.

Las peticiones cambian casi cada día. Material para curas, productos quirúrgicos, vendas, gasas, fluidoterapia, alimentos no perecederos, comida infantil, ropa, toallas, sábanas, tiendas de campaña o sacos de dormir.

Aunque el material sanitario resulta prioritario, buena parte de las donaciones responden a necesidades mucho más básicas. "Hay más de 10.000 personas que se han quedado sin casa", se lamenta. Muchos afectados han perdido absolutamente todo.

Por eso, entre las cajas que llegan al Hospital Infanta Elena abundan también mantas, ropa de niño, productos de higiene o pañales para personas mayores. El objetivo inmediato consiste en ayudar a levantar espacios provisionales donde muchas familias puedan pasar las primeras noches mientras comienza la reconstrucción.

"Lo que pedimos es que cada uno aporte lo que pueda", insiste Ángel. La campaña también contempla donaciones económicas a través de la Asociación de Médicos Venezolanos en España, aunque los organizadores insisten en que cualquier colaboración resulta útil.

Garantizar que la ayuda llegue

Una de las principales preocupaciones de muchos ciudadanos cuando se producen grandes catástrofes internacionales es saber si la ayuda termina llegando realmente a quienes la necesitan. Ángel reconoce que esa desconfianza existe. Por eso decidieron diseñar un sistema completamente diferente.

Los envíos no pasan por intermediarios políticos. Todo el material viaja directamente desde España hasta médicos de confianza que trabajan sobre el terreno y que pertenecen a la propia asociación profesional. "Lo hacemos de persona a persona. Sabemos quién lo recibe y sabemos que va a entregarlo donde hace falta", asegura.

Médicos venezolanos del Hospital Infanta Elena han convertido un centro de acopio improvisado junto a Urgencias en una red solidaria para enviar material sanitario / El Correo

Huelva, una provincia que suma

La respuesta de la sociedad onubense no ha tardado en llegar. Desde que comenzó la campaña se han sumado particulares, centros educativos, asociaciones vecinales, parroquias y empresas de la provincia. Entre ellas figuran la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva, Moeve, varios colegios o diferentes colectivos eclesiales.

También se han habilitado puntos de recogida fuera del hospital. En Lepe, por ejemplo, el restaurante La Orilla funciona como centro colaborador. También el gimnasio Lowfit del barrio de Marismas del Polvorín.

Aun así, el principal punto de recepción continúa siendo el Hospital Infanta Elena, donde voluntarios clasifican diariamente todo el material recibido. Los primeros cargamentos ya han salido desde otras ciudades españolas mientras que la ayuda que se recoge ahora en Huelva formará parte de una segunda fase. Previsiblemente dentro de dos o tres semanas, aunque la campaña seguirá abierta mientras las necesidades continúen existiendo. La intención es mantener un flujo constante de ayuda durante los próximos meses.

Médicos venezolanos del Hospital Infanta Elena han convertido un centro de acopio improvisado junto a Urgencias en una red solidaria para enviar material sanitario / El Correo

Ayudar, una forma de volver a casa

En el Hospital Infanta Elena trabajan actualmente ocho médicos venezolanos repartidos por distintas especialidades. Muchos dejaron atrás su país buscando un futuro profesional. Ahora, desde Huelva, intentan devolver parte de lo que Venezuela les dio.

La campaña seguirá abierta durante las próximas semanas porque, como recuerda Ángel, la emergencia no termina cuando desaparecen las cámaras. Cada nueva petición que reciben desde los hospitales de campaña se traduce en otra lista de material y en una nueva caja que preparar.

Mientras tanto, junto a Urgencias, a más de 7.000 kilómetros del desastre, las puertas del centro de acopio continúan abiertas de lunes a jueves, entre las dos y las seis de la tarde, aunque el hospital también recoge donaciones fuera de ese horario para quien no pueda acudir.