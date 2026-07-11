Ni Punta Umbría ni Matalascañas: las tres playas vírgenes ocultas en Huelva que muchos andaluces ignoran

La belleza y riqueza que encierran las playas de Huelva las han convertido en las favoritas no solo de los vecinos de la provincia, sino de todo el país, que acuden a estos litorales en busca de sus grandes arenales, sus aguas cristalinas y su hermoso entorno natural. Pero, a pesar de la amplia presencia de ciudadanos que registran muchas de estas costas, aún existen playas desconocidas para muchos andaluces que mantienen su carácter tranquilo y virgen.

Es lo que ocurre con la playa de Isla Canela, una joya oculta en la provincia de Huelva que destaca por una extensa franja de arena blanca y amplia que se extiende a lo largo de unos 7 kilómetros.

Isla Canela, arena blanca junto a la desembocadura del Guadiana

Rodeada de vegetación autóctona, este litoral situado junto a la desembocadura del Guadiana brinda algunos de los paisajes más hermosos de la zona, con marismas, cañizales y dunas ideales para largas caminatas a la orilla del mar o para contemplar las impresionantes vistas del Atlántico.

Isla Canela, considerada por National Geographic como una de las playas más bonitas de Huelva. / Junta de Andalucía

Asimismo, sus aguas son cristalinas y tranquilas, perfectas para nadar y practicar esnórquel y buceo mientras se contempla su fondo marino, además de kitesurf, una de las actividades más populares en este litoral.

Kitesurf, paddle surf y deportes acuáticos en Huelva

Así, sus vientos constantes y suaves hacen que a Isla Canela acudan tanto principiantes como expertos para disfrutar de este deporte, lo que ha hecho que en la zona se encuentren varias escuelas de kitesurf.

De igual modo, esta playa ofrece otras tantas actividades acuáticas, como paddle surf, windsurf o kayak, ideales para explorar sus hermosas aguas y la belleza natural de su alrededor.

Los Enebrales, una playa virgen en Punta Umbría

Otro de los litorales más hermosos y menos conocidos de Huelva es la playa de Los Enebrales, localizada en el Paraje Natural de los Enebrales, en Punta Umbría.

Playa de los Enebrales, considerada por National Geographic como una de las playas más bonitas de Huelva. / Junta de Andalucía

Se trata de un litoral compuesto por 2 kilómetros de arena fina y un bosque que entremezcla enebros y sabinas, pino piñonero, romero, lentisco y espino negro.

Arena fina, Bandera Azul y baja ocupación

A pesar de su enorme belleza y de contar con su propia Bandera Azul, esta playa tiene una baja ocupación que permite a sus visitantes disfrutar de un entorno prácticamente virgen sin masificaciones.

Esta playa se caracteriza por su arena fina y blanca, su acceso hasta la orilla a través de pasarelas, la zona de marismas que presenta a un lado de la desembocadura del río Piedras y la 'flecha litoral' que tiene al otro lado.

Uno de los mayores tesoros de esta playa se puede descubrir con la subida de la marea, cuando se crean distintas lagunas naturales que conforman el Paraje Natural Marismas del Río Piedras y Flecha de El Rompido.

Torre del Loro, una playa casi virgen en Doñana

En este listado de las costas más desconocidas y singulares de Huelva se encuentra también la playa Torre del Loro, en Almonte, considerada una de las más bonitas del Parque Nacional de Doñana.

Esta es una costa casi virgen de unos 4 kilómetros de longitud repleta de arena dorada y aguas tranquilas que se ha convertido en un paraíso para disfrutar del clima, las vistas y la naturaleza.

Playa de Torre del Loro, en Huelva / Espacio Natural de Doñana

Esta playa debe su nombre a la antigua torre vigía del siglo XVI que se construyó para proteger a los habitantes de los piratas y de la que se conservan sus restos en la orilla del mar, la Torre del Loro. Todo ello hace de este enclave uno único repleto de historia, belleza y naturaleza salvaje.