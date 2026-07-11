Sánchez retrasa al 15 de julio el acto en la Verja de Gibraltar por el luto en Almería: visita la zona del incendio el lunes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aplazado hasta el miércoles 15 de julio el acto institucional previsto en la Verja de La Línea de la Concepción con motivo de la entrada en vigor del acuerdo para la frontera de Gibraltar.

La visita, inicialmente fijada para este lunes 13, se retrasa por el luto oficial decretado tras el incendio de Almería, en el que han fallecido 12 personas y donde se han calcinado más de dos mil hectáreas. El presidente visitará el lunes la zona del siniestro, donde están desplegados más de 400 efectivos dentro del dispositivo de emergencias y se han calcinado más de seis mil hectáreas, según ha confimado fuentes de Moncloa.

La visita del presidente se hará ya sin el control en la frontera

Según fuentes oficiales la visita de Sánchez, la primera en calidad de presidente a la zona, se encajará finalmente en la agenda del miércoles, el día en que está prevista la entrada en vigor el tratado sobre Gibraltar.

Las autoridades gibraltareñas y españolas llevan semanas diseñando los detalles de una visita de enorme calado político para la zona y para las relaciones diplomáticas entre ambos territorios. El cambio en el Ejecutivo británico, con la dimisión de Keir Starmer, era uno de los asuntos más peliaguados que resolver.

La firma del acuerdo se realizará el día anterior, martes 14 en Bruselas, entre la Unión Europea y el Reino Unido y en la práctica supone la desaparición de la frontera terrestre -no habrá controles policiales al tráfico a pie o en vehículo- de modo que se desplazan los controles de entrada al espacio Schengen al aeropuerto y al puerto de Gibraltar, donde actuarán agentes de la Policía Nacional española con apoyo inicial de Frontex y en coordinación con las autoridades gibraltareñas.

La agenda de este lunes contemplaba un encuentro Pedro Sánchez con alcaldes y agentes locales de la zona junto al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una visita de alto valor simbólico para escenificar el fin de los controles ordinarios en la Verja y el arranque del nuevo modelo pactado tras el Brexit.