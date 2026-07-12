Carlos III traslada sus condolencias al Rey Felipe VI por las víctimas del incendio de Los Gallardos

El rey Carlos III ha trasladado sus condolencias al rey Felipe VI por el trágico incendio forestal de Los Gallardos, en Almería, que ha dejado hasta el momento 12 fallecidos.

El embajador británico en España, Alex Ellis, ha confirmado este domingo que Carlos III ha enviado un mensaje al monarca español, en su nombre y en el de la reina Camilla, con su “más sentido pésame y solidaridad con los afectados por esta tragedia”.

Ellis también ha expresado el alivio del Reino Unido tras conocerse la estabilización del incendio y ha agradecido el trabajo del equipo consular británico en apoyo a los ciudadanos de su país y a sus familias. Ese acompañamiento, ha señalado, continuará “mientras sea necesario”.

El embajador ha querido agradecer además a los equipos de emergencia su “valentía y dedicación”, y ha reiterado la solidaridad del Reino Unido con los afectados y con las familias que viven “momentos de enorme angustia e incertidumbre”.

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El incendio de Los Gallardos, ya estabilizado, ha quemado unas 7.000 hectáreas y obligó a desalojar a unas 1.600 personas, aunque todas ellas ya tienen autorizado el regreso a sus viviendas. Por el momento, constan ocho denuncias por desaparición y los 12 fallecidos siguen pendientes de identificación mediante pruebas genéticas.