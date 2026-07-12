Cerca de 2.000 nuevos residentes estrenarán las Urgencias Pediátricas y la formación en matronas en Andalucía

Por primera vez, los casi 2.000 especialistas residentes en Andalucía también podrán formarse en Urgencias Pediatrías y, las enfermeras, en itinerarios para ser matronas. Junto al aprendizaje diario en las unidades asistenciales, la Junta de Andalucía ha preparado para ellos un programa con más de 6.000 plazas formativas.

Entre ellas, prácticas de simulación clínica y talleres. La nueva edición del Programa de Formación en Competencias Específicas y Habilidades Clínicas incluye 16 cursos repartidos en 122 ediciones. La oferta está diseñada para residentes de distintas especialidades y niveles, desde quienes acaban de iniciar su formación hasta los que se encuentran en las últimas etapas antes de obtener el título de especialista.

El principal cambio de este año es la incorporación de formación específica para residentes de Enfermería Obstétrico-Ginecológica y de talleres prácticos en Urgencias Pediátricas. El resto del catálogo mantiene materias habituales en la preparación de los sanitarios, como atención a urgencias, interpretación básica de electrocardiogramas, protección radiológica, ecografía clínica, soporte vital y manejo de la vía aérea.

Entornos simulados, situaciones críticas

También se impartirán contenidos de cirugía laparoscópica, microcirugía y cuidados avanzados de enfermería. El objetivo es que los profesionales puedan practicar procedimientos y afrontar situaciones críticas en entornos simulados antes de aplicarlos con pacientes reales.

La formación combina actividad virtual, aprendizaje práctico y simulación clínica avanzada. Las sesiones se desarrollarán en el Campus Virtual y el Centro de Simulación Clínica Avanzada de IAVANTE, así como en distintos centros sanitarios andaluces, con el propósito de acercar los cursos al lugar donde cada residente trabaja.

Con esta iniciativa, la Administración pretende que los futuros especialistas incorporen de forma progresiva habilidades técnicas y competencias transversales, al tiempo que compatibilizan la formación con la actividad asistencial que ya desarrollan en hospitales y centros de salud.