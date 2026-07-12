El patrimonio de Joaquín Sánchez: desde inmuebles millonarios hasta publicidad y redes sociales

El gaditano Joaquín Sánchez, natural de El Puerto de Santa María, se ha convertido en una de las figuras más relevantes y reconocidas del panorama nacional, no solo por sus años en equipos como el Málaga, el Valencia o el Real Betis, del que ahora es consejero, sino por el desparpajo que ha mostrado en sus distintos proyectos audiovisuales. Pero, a pesar de haberse convertido en un personaje querido por la ciudadanía, lo que muchos desconocen es que también es un experto de los negocios y el sector inmobiliario.

Sus primeros ingresos vinieron de su paso por los distintos clubes en los que ha jugado, lo que, tras dos décadas en activo, le permitió acumular unos 35 millones de euros a lo largo de toda su carrera tras retirarse a los 42 años.

Las inversiones de Joaquín Sánchez tras retirarse

Un montante que ha sabido diversificar e invertir en distintos negocios, principalmente en el sector inmobiliario, a través de su empresa Chino Seventeen SL.

Esta sociedad, de la que Joaquín es el administrador único, suma un activo de 930.000 euros centrados en el sector inmobiliario, a lo que se suman otra empresa que gestiona sus derechos de imagen y una compañía dedicada a sus contratos publicitarios, con un activo de más de cuatro millones de euros.

Publicidad, marcas y derechos de imagen de Joaquín Sánchez

Y es que otra de sus grandes fuentes de fortuna está en su propia imagen a través de los distintos contratos publicitarios que ha logrado, como su conocida campaña de Gillette, por unos 300.000 euros anuales, o sus contratos con firmas como el operador de móvil y fibra Finetwork y marcas como Mercedes o McDonald's España, además de su colaboración con la clínica de implantes capilares de Marbella Medik Hair.

A esto se suma su incursión en el mundo de la moda a través de su propia marca deportiva, llamada UACO, que cuenta con más de 15.000 seguidores en redes sociales.

Redes sociales y programas de televisión

Justo estas redes son otro de sus grandes tesoros, ya que en su cuenta personal el exfutbolista acumula 4,1 millones de seguidores, mientras que su esposa, Susana Saborido, cuenta con 296.000 seguidores, lo que les permite llevar a cabo distintas campañas de publicidad con gran variedad de marcas.

Joaquín Sánchez y Susana Saborido / EP

Una de las áreas en las que mayor envergadura ha sumado en los últimos años el deportista son los distintos programas de televisión que ha protagonizado, como el espacio 'Joaquín, el novato', que se estrenó en 2022 con éxito de audiencia; o su road serie familiar 'El capitán en...', que aún continúa en emisión.

El patrimonio inmobiliario de Joaquín Sánchez

Pero si algo destaca en el patrimonio de Sánchez es su riqueza en el terreno inmobiliario, con distintas propiedades de alto valor.

Entre ellas se encuentra el chalet de 1.200 metros cuadrados, con jardín y piscina, que Joaquín y su familia tienen en Mairena del Aljarafe, en Sevilla, y que ha sido escenario de algunas de sus apariciones mediáticas, como en el programa 'Mi casa es la tuya', de Bertín Osborne.

Para adquirir este inmueble, Joaquín Sánchez tiene una hipoteca de 1,8 millones de euros que expira en 2051. Además, la familia actualmente vive en una casa construida a medida a las afueras de Sevilla, con 600 metros cuadrados, garaje para tres coches y gimnasio.

Casas, fincas y propiedades entre Sevilla, Cádiz, Málaga y Marbella

A estas viviendas se suma el apartamento de 185 metros cuadrados que poseen en Marbella, valorado en más de medio millón de euros, además de un piso de 80 metros cuadrados en Sevilla y dos fincas en Gelves, una de ellas con una casa en construcción.

Ángel Haro y Joaquín Sánchez. / Julio Muñoz / EFE

Su patrimonio inmobiliario también está compuesto por un terreno sin edificar en Cádiz y una casa unifamiliar con garaje en Málaga, además de una finca en El Puerto de Santa María.