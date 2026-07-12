Transportes propone penas de hasta seis años de cárcel por el robo de cable en trenes: Andalucía suma cuatro incidencias solo en julio

Los trenes con destino a Andalucía han sufrido, en lo que va de julio, al menos cuatro robos o intentos de robo de cable, según fuentes del Ministerio de Transportes. Como consecuencia, los viajeros han soportado cancelaciones, retrasos y todo tipo de molestias tras estas incidencias. Ahora el Ministerio de Transportes quiere poner coto a esta tendencia de robos que va en aumentando, endureciendo las penas a los ladrones. Así, robar un cable podría llegar a estar castigado con hasta seis años de prisión.

El Ministerio de Transportes, con el objetivo de aumentar la protección de la infraestructura ferroviaria, va a realizar una propuesta para incrementar las penas mediante una reforma del artículo 240 del Código Penal. Esta decisión de la cartera de Óscar Puente, que pretende "reforzar la protección de una infraestructura crítica y garantizar la prestación del servicio público", responde a una "creciente oleada" de robos de cable que está afectando a miles de viajeros todas las semanas.

La propuesta de reforma de la ley incorpora un subtipo agravado de robo con fuerza, castigado con penas de dos a seis años de prisión, cuando la sustracción de elementos de la infraestructura ferroviaria atente contra la circulación o el servicio. De hecho, la respuesta penal no solo tiene que tener en cuenta el valor del material sustraído, sino también las "graves consecuencias" que estos robos generan sobre un servicio público esencial.

Robos de cable que están afectando a Andalucía

Solo en la última semana se han registrado cuatro robos de cable en el corredor sur de alta velocidad (Madrid–Sevilla, Córdoba–Málaga, Antequera–Granada). El último este viernes, evidenciando el "grave impacto de estos delitos" sobre la movilidad y la seguridad ferroviaria, unos hechos que también se reproducen en otros puntos del país.

Entre los avisos por robo de cables, destaca el del 4 de julio, entre Malagón y Ciudad Real, que supuso fallos de señalización y demoras aproximadas de 25 minutos. Actualmente, se mantiene un aviso por el robo entre Mora, Orgaz y La Sagra, que afecta a los sistemas de señalización y causa retrasos en la alta velocidad con Andalucía. El único episodio que ocurrió físicamente dentro de Andalucía, entre Córdoba y Guadajoz, tuvo lugar el pasado 8 de enero.

Adif alerta del aumento de robos en el Corredor del Sur

El propio Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Adif advirtió el pasado miércoles del "aumento" de los casos de robo de cable en el Corredor Sur durante los primeros días de julio. Destacó que desde el pasado 1 de julio, se habían contabilizado robos de cable con una "afección grave al servicio ferroviario".

En contexto, en el país ya se han registrado y denunciado seis robos de cable ferroviario, en total nueve incidencias relacionadas con este tipo de actos vandálicos en una semana, según refirió Adif en un comunicado.

En concreto, en el caso del Corredor Sur se registraron tres robos en cinco días y se concentraron en la misma zona: entre Urda, Malagón y Ciudad Real. La compañía indicó que todos ellos provocaban "incidencias técnicamente difíciles de resolver, que repercuten irremediablemente en cortes de circulación prolongados y molestias a los viajeros, además de poder originar problemas de seguridad".