Aemet anuncia "un episodio intenso" pero no confirma una tercera ola de calor en Andalucía: se esperan 46 grados en estas provincias y calima

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no confirma por el momento la llegada de una tercera ola de calor en Andalucía, aunque sus previsiones apuntan a un "episodio intenso de calor" que podría alcanzar su momento más acusado durante el próximo fin de semana, según anuncia Rubén del Campo, portavoz de la agencia. Los termómetros subirán progresivamente desde este martes y podrían llegar el domingo hasta los 46 grados en Córdoba capital y en Andújar, en la provincia de Jaén, tal como refleja la web de Aemet, consultada por este periódico. Además, las altas temperaturas en el este peninsular vendrán acompañadas de calima y polvo en suspensión, un fenómeno que puede provocar un empeoramiento de la calidad del aire y agravar los efectos del calor sobre la salud.

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, se refiere a la posible llegada de un «nuevo episodio cálido intenso» y advierte de que, si se cumplen los pronósticos actuales, podrían superarse los 42 grados en zonas bajas y valles del centro y del sur peninsular. No obstante, pide cautela porque todavía existe incertidumbre: «Todo esto habrá que confirmarlo porque hay incertidumbre y aún falta tiempo».

Avisos amarillos desde el martes

El aumento del calor vendrá acompañado de los primeros avisos amarillos por altas temperaturas en Andalucía. Este martes estarán activados entre las 13.00 y las 21.00 horas en las provincias de Almería, Granada y Málaga. El miércoles se ampliarán también a Córdoba y Jaén, por lo que serán cinco las provincias bajo aviso durante la misma franja horaria: Almería, Granada, Córdoba, Jaén y Málaga. Ante la evolución prevista, es probable que los avisos por calor se vayan sucediendo durante el resto de la semana.

El calor apretará desde el miércoles

El ascenso de las temperaturas en Andalucía será progresivo desde este martes. Granada alcanzará 39 grados, Córdoba y Málaga llegarán a 37, Jaén a 36 y Sevilla a 33. El miércoles, Córdoba y Granada repetirán como las capitales más calurosas, con 39 grados, mientras que Jaén y Málaga llegarán a 38 y Sevilla a 37.

El jueves se alcanzarán los 40 grados en Córdoba y Granada, con 38 en Jaén, 37 en Sevilla y 36 en Málaga. El viernes continuará el calor intenso en Andalucía, con 40 grados de nuevo en Córdoba y Granada, 39 en Jaén, 38 en Sevilla y 37 en Málaga.

El domingo, hasta 46 grados en Córdoba

El mayor repunte se produciría durante el fin de semana. El sábado, Córdoba alcanzará 44 grados, Granada y Jaén 42 y Sevilla 41. Huelva llegará a 38, Málaga a 37, Almería a 35 y Cádiz a 31.

El domingo aparece, por ahora, como la jornada más extrema. Córdoba podría llegar a 46 grados, Jaén a 43, Granada a 42 y Sevilla a 41. Almería alcanzaría 39 grados, Huelva 37, Málaga 36 y Cádiz 35. Entre los municipios del interior destaca también Andújar, con una previsión de 46 grados.

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Pese a estos valores, la Aemet todavía no confirma una tercera ola de calor en Andalucía y habla por el momento de un episodio cálido intenso, cuya evolución deberá concretarse durante los próximos días.