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Dos bebés, entre los cuatro heridos en un accidente entre un camión y varios coches en Dos Hermanas

El accidente, registrado en la A-4 en sentido Sevilla, obligó a cortar la entrada a la capital y a habilitar desvíos señalizados en el kilómetro 554.

Imagen del accidente.

Imagen del accidente. / DGT

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Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

Cuatro personas, entre ellas dos bebés, han resultado heridas esta mañana en una colisión múltiple en la autovía A-4, a su paso por el municipio sevillano de Dos Hermanas. El siniestro, en el que se han visto implicados un camión y varios turismos, ha obligado además a cortar la entrada a Sevilla por la A-4, según han informado el 112 de Andalucía y la Dirección General de Tráfico (DGT).

El accidente de tráfico se ha producido a las 9:21 horas, cuando han impactado un camión y varios turismos en cadena en la A-4 en sentido Sevilla.

Cortada la entrada a Sevilla por la A-4

La entrada a Sevilla por la A-4, a la altura de Dos Hermanas, ha permanecido cortada debido a este siniestro registrado en el punto kilométrico 554. La DGT habilitó desvíos debidamente señalizados para facilitar la circulación. Al lugar acudieron efectivos de los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, junto con Bomberos de la Diputación y Guardia Civil.

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