Cádiz ya tiene cartel para el carnaval 2027: un bodegón de Pepe Baena con casetes, papelillos y un plumero

Cádiz ya tiene cartel para su próximo carnaval. El alcalde de la ciudad, Bruno García, ha presentado este mismo lunes la obra realizada por Pepe Baena, uno de los pintores gaditanos más reconocidos del momento. Sobre el lienzo, este artista ha reflejado un bodegón que es todo un homenaje a la fiesta, con elementos tan característicos como los papelillos, varios casetes con agrupaciones históricas y un plumero.

"Crear el cartel ha sido un privilegio y un honor. Y también una responsabilidad, porque es algo que va a ver mucha gente", ha afirmado el propio Pepe Baena durante el acto de presentación, celebrado frente a la mítica tienda de El Millonario. "El carnaval es mi vida, he disfrutado de esta fiesta desde pequeño. Mientras pinto es lo que escucho, de hecho", ha señalado Baena. "Quería que el cuadro se viera que es mío, y creo que se ve".

"Esta obra representa a la ciudad, al carnaval y a los gaditanos. Es un canto a lo que se debe ser la fiesta", ha elogiado el alcalde de Cádiz, Bruno García. "Ahí se ve la autenticidad y la sencillez de esto. Has plasmado como nadie esos detalles", ha comentado García.

La reacción de los carnavaleros no se ha hecho esperar: "Si no me dices quién lo ha pintado, lo hubiera acertado seguro. El cartel es 100 x 100 Pepe Baena", ha dicho uno de ellos en redes sociales. "Qué cosa más sencilla y más bonita", ha apuntado otro usuario de X (antes llamada Twitter).

Un pintor de la cotidianidad

Desde Antonio López a la escritora y columnista Ana Iris Simón, todos se han deshecho en halagos y comentarios positivos sobre la obra de Pepe Baena Nieto. Este pintor tardío, cámara de profesión, llegó incluso a pintar el retrato de un ministro y despierta pasiones con unas obras sencillas, como La vida misma, título elegido para la exposición en la que mostró una serie de retratos familiares. Escenas que encierran cotidianidad total, de esa que traspasa el aburrimiento para ser identificadas por el que las contempla como eternas.

Desde lo popular y lo reconocible reinventa el concepto de bodegón, en pleno siglo XXI, con su vueltita de tuerca andaluza, y de los faisanes y las frutas arquetípicas, pasa a los papelones de pescaíto frito con litronas, el Coca Cao con galletas; algunas de ellas Dinousaurus, o incluso los míticos pasteles Pantera Rosa o los frigopie. Desayunos normales en la era del pan con cereales, el aguacate, la chía, la kombucha y el brunch, que pueden haber gentrificado hábitos, pero todavía no alcanzan a borrar recuerdos.