Identificadas seis de las trece víctimas mortales del incendio de Los Gallardos

El juzgado de Vera que investiga el incendio de Los Gallardos, en Almería, dispone ya de la identificación de seis de las trece personas fallecidas. Se trata de un ciudadano español y cinco extranjeros: un hombre y una mujer de Reino Unido, un ciudadano francés, otro belga y una mujer estadounidense.

Las víctimas identificadas hasta el momento son tres hombres y tres mujeres, según han informado a EFE fuentes de la investigación. El ciudadano español y la mujer estadounidense eran matrimonio.

Los investigadores trabajan además sobre la identidad de una séptima víctima, aunque esta todavía no ha podido ser contrastada plenamente. Está previsto que durante la tarde de este lunes puedan comunicarse otras tres identificaciones.

La cifra oficial de fallecidos se mantiene en trece después de que se confirmara la muerte de una mujer británica de 93 años que permanecía ingresada en estado grave en un hospital de Almería. Las otras doce víctimas mortales fueron localizadas en las zonas afectadas por el fuego.

Por otro lado, el Centro Integrado de Datos (CID) informó en su última actualización de que el número de denuncias por desaparición había aumentado hasta diez. El incremento se produjo tras la presentación de una nueva denuncia relacionada con dos personas. El organismo no descarta que puedan recibirse más denuncias a corto plazo.

Las seis identificaciones comunicadas este lunes corresponden a la mitad de las doce personas cuyos cuerpos fueron encontrados en las áreas calcinadas, al margen de la mujer de 93 años que falleció posteriormente en el hospital.