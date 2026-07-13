Sucesos
Muere un joven de 16 años en un accidente entre un coche y una moto en Moguer
Una mujer de 44 años también resultó herida y fue trasladada al Hospital Juan Ramón Jiménez
Un joven de 16 años ha fallecido en un accidente de tráfico ocurrido durante la noche del domingo en la carretera A-494, a su paso por el municipio onubense de Moguer. En el siniestro, en el que se vieron implicados un coche y una motocicleta, también resultó herida una mujer de 44 años.
El teléfono de Emergencias 112 recibió sobre las 22.30 horas varias llamadas de testigos que alertaban de una colisión en el kilómetro 21 de la A-494, en sentido Palos de la Frontera. Los avisos indicaban que una persona había sufrido heridas de gravedad.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y miembros de los Bomberos del Consorcio Provincial de Huelva.
Los servicios sanitarios confirmaron el fallecimiento del menor. La mujer herida fue atendida en el lugar y posteriormente evacuada al Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva.
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