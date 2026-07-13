Nuevo incendio forestal en Andalucía: el Infoca despliega medios aéreos y terrestres en Moguer

El Plan Infoca ha informado de la declaración de un nuevo incendio forestal en Moguer (Huelva). El fuego se ha originado este lunes, 13 de julio, en el paraje Arroyo de la Grulla y ha sido comunicado oficialmente a las 14.45 horas.

En las labores de extinción participan varios medios aéreos y terrestres. En concreto, el dispositivo ha movilizado un helicóptero semipesado y dos aviones de carga en tierra para actuar sobre las llamas desde el aire.

Por tierra trabajan 13 efectivos del Infoca, apoyados por dos autobombas. Por el momento, no han trascendido datos sobre la superficie afectada, la evolución del incendio o posibles desalojos.