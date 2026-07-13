Nuevo incendio forestal en Andalucía: el Infoca despliega medios aéreos y terrestres en Moguer
Las llamas se originaron este lunes en el paraje Arroyo de la Grulla y trabajan en su extinción 13 efectivos del Infoca
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El Plan Infoca ha informado de la declaración de un nuevo incendio forestal en Moguer (Huelva). El fuego se ha originado este lunes, 13 de julio, en el paraje Arroyo de la Grulla y ha sido comunicado oficialmente a las 14.45 horas.
En las labores de extinción participan varios medios aéreos y terrestres. En concreto, el dispositivo ha movilizado un helicóptero semipesado y dos aviones de carga en tierra para actuar sobre las llamas desde el aire.
Por tierra trabajan 13 efectivos del Infoca, apoyados por dos autobombas. Por el momento, no han trascendido datos sobre la superficie afectada, la evolución del incendio o posibles desalojos.
- Mapa del incendio de Los Gallardos, en Almería: dónde se sitúa el fuego y qué zonas están afectadas
- Incendio en Almería, en directo: última hora de los fallecidos en Los Gallardos
- Ana Mestre, la elegida por el PP para presidir el Parlamento andaluz tras el acuerdo con Vox
- Manuel Gavira, el hijo de panaderos que quiere impedir la entrada de menores migrantes en Andalucía
- La zona cero del incendio de Almería, Los Gallardos, incumple la obligación de tener plan de emergencias
- Dimite un alto cargo de la Consejería de Turismo por la trama de blanqueo de los empresarios de la noche en El Puerto y Sevilla
- El alcalde de Garrucha sobre el incendio de Almería: 'Lo que vi ayer no lo había visto nunca, era el mismísimo infierno
- El patrimonio de Joaquín Sánchez: desde inmuebles millonarios hasta publicidad y redes sociales