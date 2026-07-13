EMPLEO PÚBLICO
El SAS amplía cinco días el plazo para hacer la autobaremación de la carrera profesional tras resolver "incidencias técnicas informáticas"
El sindicato UGT sostiene en un comunicado que la plataforma no estaba preparada para absorber las solicitudes, especialmente después de que el personal no sanitario pudiera, por primera vez, avanzar de nivel dentro de la carrera profesional después del acuerdo "histórico" entre sindicatos y Consejería de Sanidad
El primer proceso permanente de carrera profesional del SAS en 2026 ha arrancado con "incidencias técnicas informáticas". Tras días de incidencias en la plataforma informática y quejas de profesionales de distintas categorías, el Servicio Andaluz de Salud ha decidido ampliar hasta este viernes el plazo para completar el autobaremo, tal como ha podido confirmar El Correo de Andalucía.
Fuentes del SAS aseguran que las incidencias técnicas detectadas ya han sido resueltas y que la prórroga ha sido comunicada tanto a los centros sanitarios como a las organizaciones sindicales. La medida pretende dar margen a quienes no pudieron completar el trámite de la baremación de los méritos en plazo por errores ajenos a su voluntad.
UGT Andalucía, sin embargo, eleva el tono y habla de un "auténtico calvario" desde la apertura del proceso. El sindicato sostiene en un comunicado que la plataforma no estaba preparada para absorber las solicitudes, especialmente después de que el personal no sanitario pudiera, por primera vez, avanzar de nivel dentro de la carrera profesional después del acuerdo "histórico" al que llegaron los sindicatos de la Mesa Sectorial con la Consejería de Sanidad y que afecta a cerca de 120.000 profesionales.
La organización sindical también cuestiona el cierre del proceso el pasado 30 de abril, cuando, según denuncia, los profesionales solo pudieron solicitar el nivel correspondiente sin aportar todavía sus méritos. El problema se agravó después, durante la fase de autobaremo. Según UGT, se han repetido los "fallos en el cálculo de la puntuación final, la clasificación incorrecta de méritos y los bloqueos que impedían a determinadas categorías acceder al sistema". El sindicato asegura haber recibido numerosas quejas procedentes de profesionales de todo el SAS alegando "enormes dificultades" en la realización del trámite electrónico.
La carrera profesional es uno de los principales mecanismos de reconocimiento y progresión laboral dentro del sistema sanitario público andaluz. De su resolución dependen tanto el nivel profesional como los complementos económicos asociados.
En la práctica, este acuerdo de la carrera profesional supone la subida salarial a prácticamente toda la plantilla y que se aplicará en dos fases. La primera parte, el pago de los atrasos entrará en vigor este mismo año 2026 con efectos retroactivos. La segunda parte, el procedimiento de encuadre completo, a través de un procedimiento extraordinario que se ejecutará en el último trimestre de este año, entrará en vigor el 1 de enero de 2027
Ante este escenario, UGT reclama que ningún trabajador resulte perjudicado por errores de la propia Administración. El sindicato advierte de que la digitalización deja de ser una herramienta útil cuando genera inseguridad jurídica, ansiedad y riesgo de pérdida de derechos.
La ampliación del plazo da ahora unos días más a los afectados, pero no cierra la polémica. De acuerdo con el sindicato, la digitalización de la Administración solo "tiene sentido" cuando "facilita" los procedimientos, "nunca" cuando se convierte en "un obstáculo" que "genera incertidumbre, estrés, ansiedad, riesgo de pérdida de derechos y una profunda sensación de inseguridad jurídica entre los profesionales".
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